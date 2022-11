Selección de EE.UU. desafía a Qatar y muestra su apoyo a la comunidad LGBT+ antes del Mundial

En Qatar las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, pero eso no le importa a la Selección de Estados Unidos, ya que han dejado clara su postura de inclusión al dejar una muestra de su apoyo a la comunidad LGTB+ en su sala de trabajo para los medios de comunicación durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y es que en una de las paredes de la sala, se puede ver la insignia de la USMNT pintada de forma distinta a la usual, ya que las tradicionales barras azules verticales del escudo ahora lucen los 7 colores del arcoíris.

🇺🇸🌈 La delegación de Estados Unidos decidió que, en apoyo a la comunidad LGBTQ+, los colores del arcoíris aparezcan en el logotipo.



"Somos un grupo que cree en la inclusión y continuaremos proyectando eso en el futuro. En un lugar como Qatar, es importante generar conciencia". pic.twitter.com/yn0Ay9IYoy — Lucas Ajuria (@lucasajuriaok) November 14, 2022

Esta modificación al escudo forma parte de la iniciativa “Be The Change” que el equipo adoptó en 2020 con el objetivo de inspirar la acción en temas de inclusión.

“Cuando estamos en un lugar como Qatar, es importante generar conciencia sobre estos temas y de eso se trata ‘Be the Change'”, dijo Gregg Berhalter, el seleccionador del combinado norteamericano este mismo lunes.

“No sólo queremos llamar la atención sobre los problemas sociales en Estados Unidos, sino también en el extranjero. Reconocemos que Qatar ha dado pasos adelante y que ha habido progresos, pero aún queda trabajo por hacer”, aseguró, poniendo énfasis en la seriedad del tema.

“Somos un grupo que cree en la inclusividad y seguiremos proyectando ese mensaje en el futuro“, complementó Sean Johnson, guardameta del equipo.

Vale recordar que esta insignia no será llevada a la cancha en el uniforme del equipo durante sus encuentros mundialistas, pero sí es exhibida en la sala donde el equipo brindará entrevistas como una forma de promover el espíritu de inclusión.

¿Contra quién jugará Estados Unidos en el Mundial?

Estados Unidos debutará en la justa mundialista el lunes 21 de noviembre contra su similar de Gales, posteriormente enfrentará a Inglaterra el viernes 25 y cerrará su participación en fase de grupos contra Irán el 29 de noviembre. 𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 until the @USMNT plays its first FIFA World Cup match in Qatar! ⏳🙌 pic.twitter.com/N21f0Qj4z4— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 14, 2022

