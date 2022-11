Alejandro Zendejas jugaría para Estados Unidos tras no ser convocado a la Selección Mexicana para Qatar 2022, según reporte

Alejandro Zendejas, el futbolista nacido en Chihuahua y nacionalizado estadounidense, ya habría tomado una decisión sobre cuál será la selección para la que jugará y, de acuerdo con reportes, sería con Estados Unidos, luego de no aparecer en la convocatoria del Tata Martino para el Mundial Qatar 2022.

De acuerdo con lo publicado por Roberto Abramowitz, periodista que trabajó en ESPN, Gregg Berhalter, entrenador de la selección estadounidense, le reveló que convocará al futbolista de América en la primera oportunidad que tenga durante el 2023, ya que lleva tiempo observándolo y es de su agrado el estilo de juego que Zendejas desempeña en el club mexicano.

Hablé con #Berhalter sobre Alex Zendejas ayer.

Ambos charlaron y #Zendejas será llamado al #USMNT después de #Catar22.

Lleva tiempo observándolo, le gusta su juego pero es el área donde hay más competencia.

Esta noticia llega después de que su nombre no apareciera en la prelista de 31 jugadores aztecas, de donde saldrán los 26 que Gerardo Martino llevará a la Copa del Mundo.

Sin embargo, no fue ninguna sorpresa, ya que hace unos meses hubo diferencias entre el DT y el jugador, luego de que Zendejas intentara “chantajear” a la Selección Mexicana, dando a entender que sólo firmaría para jugar con el Tri si le garantizaban el viaje a Qatar 2022, algo que Martino no tomó nada bien.

“Las cosas hay que decirlas como son, el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Lo que exigen para quien quiera jugar con México (y tenga doble nacionalidad) es que firme el documento y no lo firmó. Deberían preguntarle al jugador, en este caso el punto ya es del jugador, no hay un problema de la federación o del entrenador”, explicó sobre el tema el técnico del Tri.

“Evidentemente yo como entrenador digo que si la exigencia o la duda (para firmar el documento) es si vas a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma, es decir, es casi como una extorsión (chantaje), detalló en su momento.

