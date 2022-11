Sube a 158 cifra de muertos por avalancha humana en Seúl

El número de muertos por la avalancha humana durante las celebraciones de Halloween en la capital de Corea del Sur el pasado 29 de octubre ha aumentado a 158, informaron las autoridades en Seúl este lunes.

Hoy se reportó el fallecimiento de una mujer y el pasado viernes había muerto un soldado, según detalló el Mando de Desastres y Contramedidas de Emergencia.

La mayor parte de los 158 fallecidos, entre los que se cuentan 26 extranjeros, son mujeres (102) y también personas entre los 20 y los 30 años (105).

#NSTworld The victim was a South Korean woman in her 20s. #Itaewon #Halloween #SouthKorea https://t.co/gQAAiAORow

