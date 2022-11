Alexis Vega y el peso de llevar el “10” de México en el Mundial de Qatar 2022

El número 10 en la camiseta no se toma a la ligera. Tradicionalmente identifica al jugador más popular del equipo, al creador ofensivo, al que tiene sobre sus hombros el peso de resolver partidos y lo hace en cualquier momento. Maradona, Beckenbauer, Pelé, Messi, Ronaldo son algunos ejemplos que lo han portado con orgullo a lo largo de la historia. Y en esta ocasión el 10 de México ya está definido, será para Alexis Vega.

Este martes la FIFA dio a conocer los números oficiales con los que los jugadores mexicanos defenderán la camiseta en el Mundial de Qatar 2022, mismos que por reglamentación deben ir del 1 al 26.

Y Alexis Vega cargará con la responsabilidad de llevar el 10 tricolor, número que de inmediato hará que el mundo entero voltee a verlo durante los encuentros del equipo, pero junto con los reflectores, le llegará el peso de sacar a flote al equipo de media cancha para adelante.

Las expectativas y los sueños de un país de inmediato acaban de recaer sobre la espalda de Alexis Vega, quien en la Liga MX ha demostrado que tiene capacidad para plantarle cara al compromiso y que no se achica bajo presión, aunque, claro, no es lo mismo un partido Chivas vs. América en el Estadio Azteca que un México vs. Argentina en una Copa del Mundo, la diferencia es abismal.

¿Cuál será el mejor 🔟 de América en la Copa Mundial? pic.twitter.com/8WGr6c624j — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 12, 2022

Será una verdadera prueba de fuego para el 10 del Rebaño Sagrado, porque tendrá la oportunidad de consagrarse y, al mismo tiempo, de reivindicar un dorsal que en los últimos mundiales no ha pesado para México, ya que Giovani dos Santos, Guille Franco y Luis García no se desempeñaron como se esperaba en su momento; Cuahtémoc Blanco podría ser la exepción, con actuaciones destacadas en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

¿Quién utilizaba el “10” durante las eliminatorias en la Selección Mexicana?

Cabe recordar que, durante la etapa de Grardo Martino como seleccionador de México, el número 10 no tuvo un jugador fijo, sino que se rotó bastante. En los encuentros de los últimos meses ya lo utilizaba Alexis Vega, pero meses antes lo portó Orbelín Pineda, en ocasiones lo llevó Diego Lainez y también Rodolfo Pizarro fue otro de los portadores.

