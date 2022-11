Chiquis Rivera rendirá homenaje a Marco Antonio Solís con famoso cover del “Buki”

Chiquis Rivera es una de las cantantes que forman parte de un disco que será lanzado en homenaje a Marco Antonio Solís, la estrella se dijo fanática del trabajo del músico y compositor, además considera que es un honor que la hayan invitado a colaborar en tan importante proyecto que reconoce la vida y obra del vocalista de Los Bukis.

Tal y como Jenni Rivera, Chiquis ha expresado ser una fiel seguidora de la carrera de Marco Antonio y mencionó para Telemundo que le fue muy complicado grabar el tema “Si no te hubieras ido”, con el que participa en el álbum que presuntamente será lanzado el 16 de noviembre, un día antes de la gala de los Latin Grammy 2022.

“Fue una canción muy difícil para grabar, me tomó un poquito porque sentía muchas emociones, muchos sentimientos encontrados”, aseguró Chiquis Rivera cuando le fue cuestionado sobre el proyecto en el que había trabajado.

Cabe recordar que hace unas semanas la intérprete de “Abeja Reina” también formó parte de un homenaje que le hicieron a su madre Jenni Rivera como parte del programa de Premios de la Radio, en esa ocasión la hija de “La Diva de la Banda” cantó junto a Espinoza Paz, uno de los grandes amigos de la estrella que el 9 de diciembre cumple 10 años de fallecimiento.

Cabe destacar que Marco Antonio Solís es la “Persona del año 2022”, según la academia de los Latin Grammy, ya que quisieron reconocer el trabajo que ha llevado a cabo por más de 40 años y por resaltar como un mexicano con grandes triunfos.

“Con una carrera de más de cuatro décadas y uno de los artistas mexicanos más exitosos de todos los tiempos, Marco Antonio Solís, es la Persona del Año 2022. Escucha algunas de sus mejores canciones de su amplio repertorio en nuestra playlist para celebrar su legado”, manifestaron desde la cuenta de los Latin Grammy.

Cabe recordar que Marco Antonio Solís tiene una exposición dentro de la Galería Permanente de Música Latina en la que se exploran cinco capítulos principales de la vida y carrera del artista, ganador de cinco premios Latin Grammy y nominado al premio Grammy. La exhibición estará disponible al público hasta la primavera de 2023.

Otro de los artistas que fueron elegidos para rendir homenaje a Marco Antonio Solís es Edén Muñoz, quien a través de sus cuentas oficiales agradecieron el gesto y expresaron la gran admiración que le tienen al michoacano, hasta el momento se desconoce el tema con el que el exvocalista de Calibre 50 participa. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

