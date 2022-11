Confirman que los 4 estudiantes de Idaho hallados muertos fueron asesinados en un ataque ‘dirigido’ con cuchillo

Los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron encontrados muertos en una casa fuera del campus el domingo fueron masacrados con un cuchillo en lo que la policía ahora investiga como asesinatos “dirigidos”, dijeron las autoridades.

El Departamento de Policía de Moscú dijo el martes que las cuatro muertes fueron declaradas homicidios, lo que significa que los detectives creen que ninguna de las víctimas fue responsable de los asesinatos.

“Ciertamente tenemos un crimen aquí, así que estamos buscando a un sospechoso”, dijo el capitán de la policía de Moscú, Anthony Dahlinger, al diario Idaho Statesman.

En un comunicado de prensa que ofrece una actualización sobre la investigación, la policía dijo que, si bien no se han recuperado armas, “según información preliminar, los investigadores creen que se usó un arma afilada, como un cuchillo”.

Los investigadores estaban tratando de establecer un cronograma para recrear las actividades de las víctimas el sábado por la noche y la madrugada del domingo, “siguiendo todas las pistas e identificando a las personas de interés”, dijo la policía.

La policía identificó a las víctimas el lunes como Ethan Chapin, 20; Madison Mogen, 21; Xana Kernodle, 20 y Kaylee Goncalves, 21.

Los universitarios fueron encontrados muertos en una casa fuera del campus justo antes del mediodía del domingo, pero el alcalde de Moscú, Art Bettge, dijo que el crimen se cometió entre las 3 y las 4 a.m. de esa mañana.

Las autopsias programadas para completarse a finales de esta semana podrían proporcionar más información sobre la causa exacta de la muerte.

El Departamento de Policía de Moscú calificó las muertes como “homicidios”, pero sostiene que no existe un riesgo activo para la comunidad.

La universidad dijo que Chapin era estudiante de primer año y miembro de la fraternidad Sigma Chi, y Kernodle era estudiante de tercer año con especialización en marketing y miembro de la hermandad de mujeres Pi Beta Phi.

Mogen era estudiante de último año con especialización en marketing y miembro de Pi Beta Phi, y Goncalves era estudiante de último año con especialización en estudios generales y miembro de la hermandad de mujeres Alpha Phi, dijo la universidad.

La universidad también tenía una ciudad natal diferente para Chapin y Kernodle que las ciudades enumeradas en el comunicado del Departamento de Policía de Moscú: la escuela dijo que Chapin era de Mount Vernon, Washington, y Kernodle era de Post Falls, Idaho.

Mogen y Kernodle trabajaban en Mad Greek, un restaurante familiar a poco más de una milla de la casa donde se encontraron los estudiantes, dijo el establecimiento en Facebook. Los propietarios escribieron un sentido homenaje a los dos estudiantes.

“Es con un corazón roto y una profunda tristeza compartir con ustedes que hemos perdido a dos de los nuestros aquí en Mad Greek.

“Xana y Maddie han sido camareras aquí durante varios años y trajeron tanta alegría a nuestro restaurante y a todos los que encontraron”, escribió el establecimiento, señalando que Mogen también había administrado gran parte de sus redes sociales.

“… Te extrañaremos mucho. Gracias por ser parte de nuestra familia/equipo y por ayudarme tanto a lo largo de los años. Hasta que nos volvamos a encontrar”.

La familia de Goncalves emitió un emotivo comunicado sobre la pérdida de su hija y hermana, según KREM-TV, afiliada de CBS.

“Kaylee fue, es y será siempre nuestra defensora y protectora”, escribió la familia. “… Hizo absolutamente todo lo que se propuso. No se contuvo en el amor, las peleas o la vida”.

En el comunicado, la familia también pidió que la gente “se abstenga de difundir rumores dañinos” sobre la muerte de los cuatro estudiantes.

El presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, dijo que todos los estudiantes fueron “asesinados” en circunstancias trágicas, y el alcalde de Moscú, Art Bettge, dijo que los cuatro estudiantes fueron considerados víctimas en la investigación.

El capitán de la policía de Moscú, Anthony Dahlinger, le dijo al Idaho Statesman el lunes por la noche que se cree que ninguno de los estudiantes fallecidos es responsable de las muertes.

“La policía llegó allí al mediodía, no pasó nada en el ínterin y no pasó nada después, por lo que parecía ser un hecho único que no se repetiría”, dijo Bettge. Ese cronograma ayudó a las autoridades a determinar que no había un riesgo activo, dijo.

Dahlinger se negó a confirmar o negar la descripción de Bettge de la línea de tiempo.

La universidad canceló las clases el lunes y dijo que personal de seguridad adicional estaba disponible para acompañar a los estudiantes por el campus si fuera necesario durante el resto de la semana.

Aún así, la falta de información sobre la causa de las muertes, y el hecho de que la policía haya dicho que no hay nadie bajo custodia, hizo que muchos padres se preocuparan por la seguridad del campus y que algunos estudiantes se fueran temprano para las vacaciones de Acción de Gracias.

En un memorando publicado el lunes por la tarde, el presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, instó a los empleados de la universidad a ser empáticos y flexibles y trabajar con los estudiantes que decidieron abandonar las clases para pasar tiempo con sus familias.

“Las palabras no pueden describir adecuadamente la luz que estos estudiantes trajeron a este mundo o aliviar la profundidad del sufrimiento que sentimos por su fallecimiento en estas trágicas circunstancias”, escribió Green sobre los estudiantes asesinados.

