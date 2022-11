Esposa del gobernador Gavin Newsom describió el pene “en forma de pez” de Harvey Weinstein en la corte

Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California Gavin Newsom, sollozó al describir los genitales “distorsionados” y con forma de pez de Harvey Weinstein durante su testimonio en el juicio por agresión sexual cometida por el productor de cine el lunes.

Identificada en la corte como ‘Jane Doe 4’, Siebel Newsom lloró al contar cómo Weinstein supuestamente la violó en 2005 en el Hotel Península en Beverly Hills.

“Estoy de pie. Me estoy resistiendo”, dijo. “Horror. Estoy temblando. Esta es mi peor pesadilla. Solo soy esta muñeca inflable con la que solo está tratando de masturbarse”.

Cuando la fiscal adjunta de distrito, Marlene Martínez, le pidió que describiera el físico de Weinstein, Siebel Newsom dijo: “Muchos moretones, marcas, amarillas y verdes, muchas estrías en su vientre, muy poco en forma físicamente. Sin embargo, parecía no circuncidado y extraño, como un pez, el pene, algo estaba distorsionado en los testículos… Mucha piel, mucha piel ahí abajo”.

Siebel Newsom, una ex actriz, es la cuarta mujer en subir al estrado que acusó a Weinstein de agresión sexual en su juicio en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Weinstein, quien ya cumple una condena de 23 años por violación y agresión sexual en Nueva York, enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente a cuatro mujeres en Los Ángeles entre 2004 y 2013.

Siebel Newsom, de 48 años, dijo que accedió a reunirse con Weinstein en la suite de su hotel para discutir un proyecto cinematográfico y porque “él podría impulsar o arruinar su carrera”.

Sin embargo, una vez que estuvieron solos en la habitación, Siebel Newsom dijo que Weinstein se quitó el traje y se puso una bata, luego comenzó a “manipularla” y “amenazarla”, mientras mencionaba los nombres de varias actrices.

Dijo que Weinstein penetró sus partes íntimas con los dedos y luego con su pene “deformado”.

Siebel Newsom dijo entre lágrimas: “Él sabe que esto no es normal. Él sabe que esto no es consentimiento”, y agregó que al principio Weinstein no podía tener una erección.

“Y luego me mete parte de su pene porque me empuja contra la cama”, dijo. “No se queda porque su pene es muy extraño y está en mal estado. Él se da cuenta de esto. Solo me preocupaba que me fuera a enfermar. Fue tan asqueroso”.

Siebel Newsom dijo que estaba paralizada por el miedo, pero puso su mano sobre el pene de Weinstein para “tratar de que se detuviera”.

“Oh, solo hice algunos ruidos para que eyaculara más rápido”, dijo Siebel Newsom. “Al igual que los ruidos de placer”.

Después de que Weinstein eyaculó, Siebel Newsom dijo que se quedó sin palabras. “Solo quería salir de ahí”, dijo entre lágrimas. “Perdona mi lenguaje”.

Cuando Martínez le preguntó por qué seguía manteniendo correspondencia por correo electrónico con Weinstein incluso después de la supuesta violación, Siebel Newsom dijo que sentía que lo que sucedió fue “algo único” y que Weinstein se había casado.

“Traté de poner lo que sucedió en una caja, aunque a veces salió”, dijo. “Y mi tristeza y mi miedo se cambiaban a veces en ira”.

También se le preguntó a Siebel Newsom sobre un correo electrónico que le envió a Weinstein en 2007 en el que buscaba su consejo cuando Newsom era alcalde de San Francisco.

En un fallo anterior, la jueza Lisa Lench otorgó permiso a los fiscales para usar el correo electrónico, que mencionaba una aventura que Newsom tuvo en 2005 con un asistente.

“Creía que Harvey Weinstein tenía relaciones con la prensa y entendía cómo manejarla, y pensé que podría ser útil”, dijo Siebel Newsom cuando se le preguntó sobre el correo electrónico el lunes.

Durante un contrainterrogatorio de 15 minutos, el abogado defensor Mark Werksman atacó a Siebel Newsom sobre una contribución de campaña de $500 dólares que Weinstein hizo a la campaña de su esposo.

Siebel Newsom dijo que el personal de su esposo había pedido la donación bajo su sugerencia, pero dijo que el dinero fue devuelto después del movimiento MeToo.

“¿Cuándo le dijiste a Gavin Newsom sobre su acusación de agresión sexual?”, preguntó Werksman.

“Le dije que Harvey era extraño en diferentes momentos, y él mismo se dio cuenta cuando lo conoció”, respondió ella.

Durante su declaración de apertura, Werksman hizo reflexionó sobre Siebel Newsom y dijo: “Hoy ella es la esposa del gobernador Newsom. Es la primera dama de California… Se ha convertido en una víctima destacada en el movimiento MeToo… De lo contrario, sería solo otra tonta que se acostó con Harvey Weinstein para salir adelante en Hollywood”.

Siebel Newsom continuará su testimonio el martes.

