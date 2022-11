Cuauhtémoc Blanco y otros jugadores que han usado el “10” de México en los últimos Mundiales, ¿cómo les fue?

Este martes la FIFA dio a conocer los números oficiales que los jugadores mexicanos portarán en la espalda durante el Mundial de Qatar 2022 y Alexis Vega llevará el “10”, un dorsal que generalmente está reservado para el creador ofensivo del equipo, quien suele ser la estrella y resolver juegos con una genialidad en cualquier momento, por ello, aquí repasamos cómo le fue a quienes utilizaron este número en los últimos mundiales.

Luis García – Estados Unidos 1994 y Francia 1998

El jugador de Pumas que llegó al Atlético de Madrid en el clímax de su carrera cumplió al portar el 10 en la camiseta hace 28 años, sin embargo lo hizo más como definidor que como creador, porque marcó 2 tantos en el torneo durante los 4 partidos que disputó, los cuales le dieron 3 puntos de oro a México y un pase a la segunda fase, por lo cual siempre será recordado. En Francia 98 repitió con este dorsal, aunque no jugó, ya que fue suplente en los 4 partidos del equipo mexicano.

Cuauhtémoc Blanco – Corea-Japón 2022 y Sudáfrica 2010

“El Divo de Tepito” se llevó las palmas en todo México y gran parte del mundo como 10 mexicano, ya que tuvo grandes actuaciones a la ofensiva en los dos Mundiales que disputó. Corrió, encaró, generó peligro, causó polémica y anotó dos goles en las victorias del Tri sobre Croacia y Francia, en el 2002 y el 2010, respectivamente.

Guillermo Franco – Alemania 2006

El Guille es más recordado por ser un centro delantero que un creador ofensivo e sus clubes y en el Mundial no fue la excepción, sólo que, a diferencia del torneo casero, en la Copa del Mundo no brilló, pasó sin pena ni gloria. Disputó 3 partidos y no marcó gol.

Giovani dos Santos – Brasil 2014 y Rusia 2018

El último 10 de México en los Mundiales disputó la Copa del Mundo del 2014 en su apogeo. Fue titular en los 4 partidos y cumplió, de hecho es recordado porque puso a soñar a un país entero con el anhelado quinto partido, cuando adelantó a México en los octavos de final y puso el 1-0 sobre Holanda en aquel partido con fatídico final, el mismo del “No era penal” al minuto 94. Sin embargo, para el 2018 perdió protagonismo y apenas jugo un partido, contra Corea, en el que no pesó.

En resumen, se podría que, salvo Cuauhtémoc Blanco y quizá el primer Mundial de dos Santos, la historia del tricolor se ha pintado de gris en este sentido durante las Copas del Mundo y es que el equipo ha carecido de un jugador de peso que sea comparable con los mejores del certamen.

Para este 2022 se espera que Alexis Vega pueda resolver encuentros de mejor forma que como lo hace en Chivas y se pueda sacar más de una genialidad del sombrero para sacar adelante a un equipo mexicano que no es el más brillante de los últimos tiempos. Si lo logra, con tantos ojos encima, esto podría ser lo que lo catapulte al fútbol de Europa y lo ayude a cumplir el sueño que tiene desde niño de jugar en el Viejo Continente.

