Danna Paola recibe lluvia de críticas por hacer playback en su concierto: “No cantaste nada”

Danna Paola compartió con sus seguidores de Instagram todo lo que vivió el arranque de su gira ‘XT4S1S’ en Guadalajara, Jalisco, incluido el desafortunado accidente que sufrió en pleno escenario, pero esto no impidió que la artista mexicana fuera severamente criticada por haber hecho play back durante el tan esperado concierto.

El pasado 11 de noviembre la cantante mexicana se presentó en Guadalajara, Jalisco, en el gran inicio de su gira XT4S1S, donde se golpeó accidentalmente en pleno escenario mientras realizaba una coreografía, y aunque de momento no se enteró de lo que estaba sucediendo, fue gracias a que uno de sus bailarines le avisó que algo estaba sucediendo en su ojo y tras varios minutos decidió recibir atención médica. Asimismo, demostró su profesionalismo para continuar con su presentación, aunque con una venda que le cubría parte del rostro.

“Cuando me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así, se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí. Entonces, Emiliano me empezó a decir. Esto está gigante, tengo una bola aquí, pero no importa vamos a seguir”, explicó a los asistentes.

Luego de terminar con el show, la intérprete de “Mala Fama” compartió con sus seguidores de Instagram que ya se encontraba mejor y únicamente tendría que colocarse compresas frías para bajar la inflamación.

Mientras que al día siguiente compartió una recopilación de lo que calificó como una de las noches que siempre recordará, aunque sus fanáticos no coincidieron con ella en esta ocasión, pues en los comentarios le llovieron críticas por no haber lucido su talento vocal que la caracteriza.

“Te amo Danna pero esta vez no, teniendo la voz y no cantaste nada todo fue Play Back”, “Que bueno que sabes que faltó mucho en el show”, “La gente paga para escucharte cantar, no para ver audiovisuales y coreografías, esto viene quedando en segundo plano”, “La verdad yo si quedé muy decepcionado, era mi primera vez que veía a Danna cantar y honestamente esperaba algo mucho mejor“, “Súper decepcionado que horrible concierto el de Guadalajara, nos dejaste con ganas de realmente escuchar esa voz en vivo”, son solo algunas opiniones de sus admiradores.

