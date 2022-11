‘El Borrego’ Nava revive el día en que Shakira durmió en su casa y le vio los pies descalzos

El presentador mexicano Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava, de 53 años, recordó, en entrevista con Yordi Rosado, el día en que Shakira se quedó a dormir con él en su casa de Ciudad de México.

El también actor narró que la peculiar anécdota se produjo en los inicios de la intérprete de ‘Te Felicito’, quien había viajado a México para formar parte de una famosa entrega de premios.

Ese viaje lo hizo en compañía de sus dos papás y sin mánager, sin embargo, sus padres tuvieron que volver antes a casa, por lo que sus dos últimos dos días en México los pasó en el hogar del también productor.

“Hace muchísimos años, cuando la televisión ‘era en blanco y negro’, llegó por primera vez Shakira a México, con el pelo largo y negro, y ahí está la evidencia de una entrevista que le hice a Shakira en los Premios Eres. Se tuvieron que regresar sus papás y entonces yo le di asilo. Dos días. Y ya”, compartió ‘El Borrego’, sin imaginar lo que esa jovencita lograría años más tarde.

Aclaró que él simplemente le dio un lugar donde dormir, negando, de forma categórica, que entre ellos hubiera pasado algo más durante la breve estancia en su residencia, aunque reconoció que sí le vio los pies descalzos, en una clara alusión a la canción que Shakira lanzó en 1995.

“Los pies descalzos, sí (se los vi). Ella seguramente no se va a acordar y lo va a negar. Lo más es que, en ese entonces, fue muy agradecida, nada más. Pero bueno, ahora es una mujer muy importante. Ya no está casada, está divorciada, con dos hijos. Pero esta es una anécdota divertida, porque no conocía nada, ni era famosa, ni nada. Y era increíble, súper talentosa”, revivió el conductor.

Aunque su anécdota sorprendió, ya en el pasado había mencionado por encimita ‘el romance’ que tuvo con la intérprete de ‘Waka Waka’, sin embargo, nunca antes había dado tantos detalles al respecto.

“Con Shakira”, respondió, en 2021, al ser cuestionado sobre la expareja, exnovia, exesposa o examante con la que le hubiera gustado volver.

