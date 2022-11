Grupo Firme hace historia y cantará en el Medio Tiempo del Monday Night Football de la NFL

¡Grupo Firme está intratable! Y sus fans todavía más. Esto después de que se diera a conocer que Eduin Caz y compañía serán los encargados de amenizar el el medio tiempo de un importante partido de la NFL.

Por desgracia no es el Super Bowl, todavía, pero una de las agrupaciones más importantes del momento logrando llenar en su totalidad recintos importantes tanto de México como de Estados Unidos, serán los encargados del duelo entre los 49ers de San Francisco y los Arizona Cardinals a celebrarse en la Ciudad de México.

Este duelo se llevará a cabo el lunes 21 de noviembre. Pero cabe destacar que fue este martes cuando la NFL confirmó la incursión de esta exitosa banda que ha hecho corear a miles y miles de personas con temas como “Ya supérame”, “El Tóxico”, “Alaska”, entre muchas otras más en el medio tiempo en el partido que se llevará a cabo en nuestro país.

Ante esta noticia, Grupo Firme ya recibió las primeras felicitaciones de famosos como “El Capi” Pérez y Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, además de cientos de mensajes de sus fanáticos quienes no pueden estar más felices.

Si bien, Grupo Firme no participará en el Super Bowl, si están presentes en uno de los partidos más importantes, pues será el regreso de la NFL a México tras la pandemia.

Esto ya había sido anunciado por la Liga Nacional de Fútbol Americano, que es la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, y serán los equipos de los 49rs de San Francisco y los Cardenales de Arizona quienes se enfrentarán en territorio mexicano, presentando un juego regular de la temporada.

Será este próximo 21 de noviembre cuando los 49rs de San Francisco y los Cardenales de Arizona pisen tierras aztecas y el recinto que será testigo no sólo del encuentro de estos grandes equipos sino del regreso de la NFL a México y claro del medio tiempo que estará a cargo de Grupo Firme será el majestuoso Estadio Azteca.

Y quienes ya cuenten con sus boletos deberán llegar un poco antes a dicho recinto para evitar que se pierdan algo de este importante juego pues dará inicio en punto de las 20:15 horas centro de México, 21:15 ET.

