Juan Carlos Osorio cuestiona las decisiones del Tata: el exseleccionador de México habría llevado a Diego Lainez a Qatar 2022

Luego de tanta espera se hizo pública la lista definitiva de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022. Los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo han generado algo de polémica. En primera instancia, la ausencia de Santiago Giménez ha indignado a gran parte de los aficionados aztecas. Pero también hay quienes critican la decisión de dejar fuera a Diego Lainez. Juan Carlos Osorio fue uno de los detractores de esta elección.

A diferencia del gran momento de vive Santiago Giménez, Diego Lainez no vive un buen presente dentro del Sporting Braga, club en el que actualmente está cedido. La inactividad del mexicano ha permitido que no se genere gran alboroto sobre su ausencia. Pero Juan Carlos Osorio considera que, a pesar de las circunstancias, el ex jugador de las Águilas del América podría haberle aportado grandes cosas a El Tri.

“Si la idea de juego es tener a un jugador que cumpla con lo que hizo Carlos Vela contra Alemania, en toda la eliminatoria; no hay un futbolista más parecido que Lainez”, sentenció Osorio para ESPN.

Lainez, el nuevo Carlos Vela

Juan Carlos Osorio no se mostró muy convencido por la lista del Tata. Aunque no manifestó gran disgusto por la ausencia de Santiago Giménez, el estratega colombiano insistió en que dejar fuera a Diego Lainez es un error. Incluso el ex seleccionador de México se tomó la libertad de comparar al futbolista del Sporting Braga con Carlos Vela.

“Yo lo hubiera llevado (Lainez) lo de Giménez no sé, reitero, hablando sobre 21 jugadores o 25, y era llevar, dos delanteros y dos número 10, en esos dos delanteros, uno con características para jugar fútbol directo y otro con características para descender y jugar futbol asociación y el 26 será del gusto de entrenador, pero lo de Lainez sí es diferente porque era el más parecido al juego de Carlos Vela”, explicó.

