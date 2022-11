Lety Calderón confiesa que fue drogada: “Desperté en la alfombra” | VIDEO

Leticia Calderón es una de las actrices más queridas del medio del espectáculo hispano, y no sólo por sus proyectos como la entrañable “Esmeralda” o la villana de “En nombre del Amor”.

También ha ganado simpatía por ser una mujer sincera y compartir un poco de su vida privada, y esta vez no fue la excepción al relatar la traumática experiencia que vivió hace unos años en un bar.

De acuerdo a la expareja del reconocido abogado, Juan Collado, Calderón relató que En un encuentro con los medios de comunicación retomado por “De primera mano”, la actriz señaló que les permite a sus hijos realizar reuniones en su casa.

Con la intención de poder supervisarlos debido a la inseguridad en algunos centros nocturnos, algo que vivió de cerca y que ahora recuerda como una mala experiencia.

Recordó que acudió a un bar y en éste consumió sólo una copa, pero el efecto que tuvo en ella fue lo que la puso en riesgo ya que asegura no recordar cómo llegó a su casa. Además, indicó que pudo haber ocurrido un accidente automovilístico ya que manejó.

“Imagínate, pude haber chocado, pude haber destruido una familia. Me pudieron haber violado o asaltado, yo llegué a mi departamento y desperté en la alfombra y con la puerta abierta”.

Esto ha derivado que, por ello, Calderón sea tan protectora con sus hijos y les permite realizar fiestas en su casa donde ella puede supervisar que se encuentren bien. Y es que relató que habría sido drogada debido a los efectos que tuvo en ella una bebida que ingirió.

Verónica Castro se alejó de los reflectores y redes sociales tras las acusaciones que lanzaron en su contra los youtubers Jorge Carbajal y Felipe Cruz, pues señalaron que presuntamente tuvo conversaciones indebidas con mujeres menores de edad a través de Zoom, algo que negó la actriz y comenzó un proceso legal en su contra.

En medio de la controversia la también conductora se ausentó de redes sociales y esto desató rumores de que podría atravesar una fuerte depresión. Lety Calderón fue cuestionada al respecto luego de que la visitó en su casa de Acapulco, Guerrero, donde descansa tras alejarse de la pantalla chica.