Mujer asegura que se cierra la boca con alambre para perder peso

Existen muchas formas de perder peso, algunas mejores que otras, pero recientemente fue presentada una muy extraña y quizá peligrosa: cerrarse la boca con alambres.

Una mujer sudafricana de nombre Aviwe Mazosiwe asegura haberse tapado la boca con “alambres para adelgazar” en un intento desesperado por perder peso para poder ser candidata a una operación de reducción de peso.

Según contó en su cuenta de TikTok, hace unos meses, Aviwe Mazosiwe se colocó unos alambres de adelgazamiento en los dientes. Se trata de soportes de ortodoncia con alambres que se sujetan a los dientes del usuario para mantener la mandíbula cerrada.

Aviwe se instaló los alambres de adelgazamiento a finales de junio y los mantuvo durante 7 semanas, en las que logró perder 14,3 kilos. Esto gracias a que al tener la mandíbula cerrada con alambres, dependía de los alimentos líquidos como los batidos, las sopas y el yogur para alimentarse.

La mujer sudafricana ha dicho que había estado intentando perder peso y alcanzar un determinado IMC para poder someterse a una operación de reducción de pecho que espera que mejore su calidad de vida.

Antes de usar el alambre, Aviwe haabía conseguido perder 12 kilos con el ayuno intermitente, pero tras llegar a un punto muerto en su viaje de pérdida de peso, la sudafricana se hartó de o seguir perdiendo peso y decidió tomar medidas más drásticas.

Recibe muchas críticas

El poco ortodoxo método usado por Aviwe para perder peso le ha generado un sinnúmero de críticas en los comentarios de ls videos que publica en TikTok, pues la gente pinza que es una manera peligrosa y arriesgada de perder peso.

“Recibí muchos comentarios negativos, pero no puedo recordarlos todos porque hice todo lo posible por no centrarme en ellos”, dijo Aviwe al tabloide británico The Sun.

“Decidí seguir adelante porque de alguna manera sentía que era algo que tenía que compartir. Además, los buenos comentarios compensaron toda la negatividad”, agregó.

