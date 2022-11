“No hay jugadores de nivel”: un histórico de la Selección Mexicana insinuó que no hay buen material dentro de la Liga MX

La convocatoria de Gerardo Martino ha dado mucho de qué hablar. Las críticas a las elecciones del “Tata” nacen por su afán al llevar a la Selección Mexicana a futbolistas naturalizados en lugar de contar con el talento azteca. Pero Jorge Campos considera que esto no puede ser posible, pues no hay nivel dentro de la Liga MX, al menos entre mexicanos.

“¿Tata Martino qué culpa tiene de todo esto? Todo va contra él y no saben qué decir o comentar porque no hay jugadores de nivel. Cualquiera puede estar en selección porque si destacan dos semanas ya el técnico puede verlos. Hay que confiar, al menos, en él porque vivió mundiales con otras selecciones”, expresó Campos para Personajes de ESPN.

🗣 "En primera deberían ser siete (extranjeros) como máximo"



Ricardo Ferretti habla en exclusiva para #FutPicante sobre el presente y futuro de la Liga MX 🔥 pic.twitter.com/uTlpInJlUf — Futbol Picante (@futpicante) October 30, 2022 Tuca Ferretti también criticó la excesiva cantidad de extranjeros en el fútbol mexicano.

En cuanto a las razones de los problemas del desarrollo del fútbol mexicano, Jorge Campos culpó a la organización de la Liga MX y la estructura de cada uno de los clubes con el amplio cupo de extranjeros. Además, el ex internacional mexicano lanzó un par de dardos a los directivos del torneo azteca.

“Martino para nada (es el culpable de todo). Todos van contra el entrenador, pero no estuvo hace 15, 20 o cinco años, ¿de dónde va a sacar jugadores con 10 extranjeros? Decían que llamaran a jugadores del Atlas, pero ese equipo ganó el bicampeonato con ocho extranjeros y cuatro mexicanos (…) El fútbol en México lo maneja gente que no jugó al fútbol, pero no puedes hacer algo que nunca viviste o jugaste. El fútbol se vende solo en México, es el deporte más popular. Me pones a vender selección y la vendo rápido porque es México”, concluyó.

