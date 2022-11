Qatar 2022: ritual para que tu selección favorita gane un partido

Las esperanzas están depositadas en nuestra selección para que tenga un papel protagónico en el próximo Mundial de Qatar 2022, pero sabemos que no basta con nuestros buenos deseos. Si quieres que tu equipo favorito gane el próximo partido hay un ritual que puede ayudarlo a conseguir el objetivo.

Todos sabemos que un resultado favorable depende del desempeño de ambos equipos y en muchas ocasiones la camiseta presa. Pero hay veces que la suerte es el factor decisivo y provoca estar eliminado o pasar a la siguiente ronda.

Para este ritual de la suerte necesitarás algunos elementos que representen a tu selección, así como algunos otros que tienen el poder de atraer fortuna. Estos son:

– Un símbolo u objeto que represente al equipo contrario

– La bandera o camiseta de tu selección

– 1 vela blanca

– Hojas de laurel

Comienza por colocar el objeto del equipo contrario en el congelador una o dos horas antes del silbatazo inicial. De acuerdo con el sitio Colombia.com, este acto simboliza que el rival no pueda actuar como lo tenía planeado, no juegue bien y sus jugadores no estén coordinados. Si lo deseas, puedes escribir los nombres de las estrellas del otro equipo que podrían hacerle daño al tuyo.

El siguiente paso es enviar tus mejores vibras a tu selección, para ello deberás prender con un fósforo la vela blanca, colócala en una superficie plana y donde tenga espacio.

Ahora pasa las hojas de laurel por la vela mientras dices “ganaremos, saldremos victoriosos de este partido” y colócalas sobre la bandera o camiseta de tu equipo.

Tendrás que dejar el altar con la vela prendida y las hojas de laurel encima de la camiseta o bandera, así como el objeto del equipo contrario en el congelador, hasta que el árbitro de por terminado el encuentro.

Los rituales forman parte del folclor de nuestra cultura y por qué no aprovechar su simbolismo para motivar a nuestra selección en el Mundial de Qatar, quizá tenga mejores resultados de los esperados.

