Así es el lujoso hotel donde se hospedará la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar

La Selección Mexicana, que perdió ante Suecia su último partido amistoso previo a su debut en el Mundial, ya se encuentra en Qatar, teniendo como hotel sede, durante toda su estancia, el ‘Simaisma A Murwab’ Resort.

Este complejo turístico, que se ubica a unos 20 minutos del centro de Doha, no solo llama la atención por sus instalaciones, sino que también por la privacidad y tranquilidad con la que contarán los jugadores del Tri.

·A solo 20 minutos del centro de Doha se encuentra un oasis familiar frente al mar sin descubrir que, personifica, el verdadero significado del lujo y la privacidad. Simaisma, A Murwab Resort combina elegantemente su hábitat natural con los lujos modernos y elementos de diseño de inspiración local para crear un encantador resort que hipnotiza tanto el corazón, como el alma. Prepárese para complacer sus sentidos con nuestras exclusivas suites que le permiten refrescarse y relajarse con grandeza y glamour”, se lee en la página de Internet de este resort de cinco estrellas.

El alojamiento, que goza de salida directa a la playa, cuenta con áreas verdes, con piscina para adultos con su respectiva área de spa, con piscina para niños, con lobby, con restaurantes, con área lounge, con gimnasio, con spa, con cuarto de vapor, con sauna, entre otras amenidades.

De acuerdo a información del sitio web del hotel, el costo por noche varía de acuerdo a la temporada del año, pudiendo encontrarse habitaciones que van de los $570 a los $1,755 dólares por noche. View this post on Instagram A post shared by Simaisma, a Murwab Resort (@simaisma_resort)

La Selección Mexicana permanecerá en este hotel del 17 al 30 de noviembre, fecha en la que se decidirá si se extiende la estancia por unos días más o si se debe regresar a casa tras quedar eliminada del Mundial de Qatar.

