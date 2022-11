Gerardo Martino le da la espalda a las críticas sobre la Selección Mexicana

El Tri finalizó su camino de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Los fríos números establecen una nueva derrota para la Selección Mexicana luego de que Suecia los superará 1-2 en un partido amistoso. Pero Gerardo Martino no se deja llevar por los resultados y aseguró que, por el desempeño de México, su conjunto hará una buena Copa del Mundo.

El gol de Alexis Vega no fue suficiente para darle la victoria a El Tri. A pesar de que los europeos se llevaron el triunfo, las estadísticas del juego señalan una evidente supremacía mexicana durante el partido. La selección de Gerardo Martino triplicó los tiros al arco de su rival, pero no pudieron concretar. A pesar de ello, el Tata se va satisfecho.

“Me voy con la sensación de que vamos a competir muy bien, entro al vestuario y todos hablan de fútbol, todos en esto. Lo digo desde el principio, de puertas para dentro hay un escenario, otro que de puertas para afuera, vamos a competir muy bien, eso lo sé”, dijo el estratega argentino en rueda de prensa.

Gerardo Martino habló sobre su futuro con México

Parece un secreto a voces que Gerardo Martino dejará la Selección Mexicana al terminar el Mundial de Qatar 2022. El Tata fue cuestionado sobre esta situación y su respuesta no fue nada concreta. Sin embargo, los “peros” del argentino podrían insinuar que su salida sería inminente.

“En realidad no tengo cabeza que no sea en Copa del Mundo, lo que puede haber acá o allá, me parece desleal de mi parte distraerme, después llegamos de una manera hasta aquí, yo puedo estar ilusionado, pero no puedo ser ajeno de lo que pasa afuera. Sí, por más que yo no estoy de acuerdo, lo que suceda en la Copa del Mundo es determinante, incluso accediendo a lugares donde nunca se llegó, pero eso no garantiza una continuidad, la proyección de lo que pienso, abarca hasta la última manera”, explicó Martino.

