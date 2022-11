Timothée Chalamet sigue preparándose para interpretar a Bob Dylan en el filme “Going electric”

Hace más de dos años se dio a conocer que Timothée Chalamet protagonizaría “Going electric”, una cinta sobre la vida del cantante Bob Dylan. La pandemia de Covid-19 provocó que el proyecto -a cargo del director James Mangold– se retrasara, y mientras tanto el actor ha trabajado en otro filmes.

Ahora, en una entrevista para Variety Chalamet dijo que, contrario a lo que muchos piensan, el plan de filmar esa película no está descartado, y que durante todo este tiempo ha estado investigando a fondo la vida y obra musical de Dylan: “No he dejado de prepararme, y eso ha sido uno de los mayores regalos para mí. Ha sido una experiencia maravillosa poder sumergirme en ese mundo, lo logremos o no. Pero sin revelar nada, porque no quiero ganarle a nadie, obviamente las cosas tienen que arreglarse oficialmente, y los vientos están soplando en una dirección muy positiva”.

El más reciente filme de Timothy es “Bones and all”, dirigido por Luca Guadagnino (con quien trabajó en “Call me by your name”, la cinta que lo convirtió en una estrella internacional) y que se estrenará el 18 de noviembre en Estados Unidos; luego vendrá “Wonka” y actualmente trabaja en la segunda parte de la película de ciencia ficción “Dune”. Cuando ese rodaje termine el actor tal vez pueda, por fin, cumplir su sueño de interpretar a Bob Dylan en “Going electric”.

También te puede interesar:

-Se anuncia la fecha de estreno para la segunda parte de la película “Dune”

-Timothée Chalamet muestra su aversión a las redes sociales: “Ser joven ahora es ser intensamente juzgado”