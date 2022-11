¿Concacaf en la final del Mundial de Qatar 2022? Sebastian Lletget apoya una mentalidad ganadora para la Copa del Mundo

Exclusiva

Cada vez faltan menos horas para el inicio del Mundial de Qatar 2022. 32 selecciones lucharán por conseguir la ansiada Copa del Mundo que solo ha podido ser conseguida por 8 países a lo largo de la historia. Concacaf no ha podido ganar su primer Mundial, pero Sebastian Lletget, jugador que recientemente renovó con FC Dallas, no ve tan descabellado pensar que los representantes de la confederación puedan llegar a la gran final.

“Realmente creo que cualquier cosa puede pasar y por qué no pensar que podemos llegar hasta el final. Como jugador o entrenador, debes tener la creencia de que puedes llegar hasta el final. Nunca es fácil, pero debes creer“, sentenció Lletget en una entrevista para La Opinión.

El experimentado futbolista de la MLS ha representado a la selección absoluta de Estados Unidos en 33 oportunidades. A pesar de que no fue convocado para la plantilla designada por Gregg Berhalter, Lletget ofreció sus impresiones del grupo del combinado estadounidense conformado por Inglaterra, Irán y Gales.

“Ya no hay juegos fáciles y especialmente en una copa del mundo, así que no creo que sea fácil, pero definitivamente posible (avanzar a la siguiente ronda), ya veremos“, indicó.

México vs. Argentina

Uno de los grandes representantes de Concacaf en los Mundiales es la Selección Mexicana. El Tri estará en el Grupo C junto a Polonia, Arabia Saudita y Argentina. Sebastian Lletget tiene ascendencia argentina y, a pesar de que considera que las selecciones de Centroamérica pueden hacer un gran papel en Qatar 2022, el mediocampista se inclina más por la albiceleste para este partido.

“Oh, eso es difícil (un pronóstico entre El Tri y la albiceleste). Argentina y México son muy buenos equipos, creo que sera muy interesante. Claro que me inclino más por Argentina (dijo entre risas). Pero, de nuevo, nunca se sabe en este tipo de torneos“, concluyó. HUGE names in Group C. Which two teams will make it out of the group? ✨ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Bo2JITNSc4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2022

