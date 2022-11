Hugo Sánchez cargó contra el Tata Martino: “No le importa México, solo quiere llevar dinero a casa”

Hugo Sánchez volvió a cargar contra el trabajo de Gerardo Martino y aseguró que al entrenador argentino nada le importa México y que por el contrario solo le interesa llevar dinero a su casa. Dicha afirmación la hizo en entrevista exclusiva con la agencia AFP.

“Nada nos gustaría más que la selección llegue lejos y haga un papel histórico, pero como se ve el manejo del “Tata” Martino, en lugar de venir de menos a más vamos de menos a menos y la realidad es que estamos en una posición que no despierta mucha ilusión“, aseguró en declaraciones a The Associated Press, reseñadas por Récord.

“Él viene a ganarse un buen dinero y eso es lo que le importa“, aseguró Hugo Sánchez, considerado por muchos como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos y que hoy en día se desempeña como comentarista de la cadena ESPN.

“A él no le importa nada si como sea ya se va. El se lleva su dinero a casa, no tiene pasión y esto de dirigir a México se debe hacer con pasión y entrega“, prosiguió en otro dardo contra el seleccionador argentino ex del FC Barcelona y Atlanta United.

“Vamos de menos a menos”: Hugo Sánchez ‘revienta’ al ‘Tata’ Martino tras derrota frente a Sueciahttps://t.co/D4IKXgK3Kp pic.twitter.com/NBqg6SNSCI — MedioTiempo (@mediotiempo) November 18, 2022

Sobre la ausencia de Chicharito Hernández

El pentapichichi Hugo Sánchez aseguró que la exclusión de Javier Chicharito Hernández de la plantilla que viajará al Mundial Qatar 2022 ha sido un hecho desagradable. “Ha sido desagradable, estoy convencido que hay temas extradeportivos que no se quieren ventilar, pero existen y los únicos que pueden decirlo son los involucrados en dicho asunto”, agregó.

Para el ex futbolista del Real Madrid es vital poder conseguir soluciones a los problemas que se presenten a los entrenadores y a su juicio es algo que Gerardo Martino no ha podido hacer.

