Alicia Keys rechaza invitación de última hora para cantar en el Mundial de Qatar 2022

La cantante estadounidense Alicia Keys es otra de las artistas que no participar en el Mundial de Qatar 2022, así lo confirmó un medio internacional, quien indicó que de último minuto la artista no se hará presente en la inauguración.

Sin embargo, a diferencia de Shakira y Dua Lipa, la cantante “Girl on Fire” no ha explicado sus motivos, pero se sospecha que no tienen nada que ver con oponerse a la violación de Derechos Humanos de la que está siendo acusado el país sede.

Este sábado, el Daily Mail indicó que la cantante canceló su participación de último minuto por diferencias creativas más que por la controversia que envuelve al evento deportivo más importante del mundo.

En tanto, Barbarana Pons, una de las coreógrafas responsables de la ceremonia inaugural que tendrá lugar este domingo, confirmó la ausencia de Keys en el line up de los artistas que estarán presentes para dar inicio con Mundial organizado por la FIFA.

“No sabemos cuáles son los motivos, hasta ayer sabíamos que venía, incluso pensaba que ya había aterrizado”, contó Pons en un programa de RAC 1. Se espera que la intérprete de “No one” y “If I Ain’t Got You”, hable de las razones por las que dejó el proyecto, pues según explicó la coreógrafa llevaban varios días peleando con la norteamericana por un “tema relacionado con su piano”.

Desde hace algunos días los artistas han anunciado que no serán parte del evento inaugural del Mundial de Futbol de la FIFA, debido a que no están de acuerdo con las leyes de la nación que se rigen por el islam, ya que debido a sus creencias, supuestamente, no respeta los Derechos Humanos, entre ellos los de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, quienes tienen muchas restricciones en aquel país.

Entre las celebridades que han dado a conocer su rechazo, están Shakira, Rod Stewart y Dua Lipa, quienes han expresado su descontento por medio de sus redes sociales y sus representantes.

Sin embargo, hay otros cantantes que están dispuestos a participar como Nicki Minaj, la libanesa Myriam Fares y el colombiano Maluma, quien se ha vuelto tema de conversación en redes sociales debido a las críticas que enfrenta por su decisión de unirse a interpretar el tema oficial “Tukoh Taka”.

Los usuarios de internet lo han acusado de sólo buscar su beneficio económico, en vez de solidarizarse con todos los que han sufrido e incluso muerto para que se realice esta polémica justa deportiva.

