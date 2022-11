Bill Barr dice que “cada vez es más probable” que se acuse a Trump 

El exfiscal Bill Bar señaló que cree que gobierno cuenta con las pruebas suficientes para acusar al expresidente Donald Trump quien está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sus acciones que condujeron a los disturbios del 6 de enero y por su manejo de los registros presidenciales.

Fue durante una entrevista con PBS que Barr le dijo a la Margaret Hoover que es muy probable que el Departamento de Justicia “tenga la evidencia” para acusar “legítimamente” a Donald Trump de un delito relacionado con los documentos confidenciales que se llevó sin permiso a su mansión de Mar-a-Lago cuando salió de la Casa Blanca.

“Si el Departamento de Justicia puede demostrar que estos fueron documentos muy sensibles, que creo que probablemente lo fueron, y también mostrar que el presidente estuvo conscientemente involucrado en engañar al departamento, engañar al gobierno y jugar juegos después de haber recibido la citación. para los documentos, esos son cargos serios”, dijo Barr.

Si bien se animó a decir que podría ser acusado aclaró que todo es una especulación de su lado “personalmente creo que probablemente tengan la base para acusar legítimamente al presidente. No sé, estoy especulando. Pero dado lo que sucedió, creo que probablemente tengan la evidencia que marcaría la casilla”.

Sobre la candidatura de Trump para llegar, otra vez, a la presidencia Barr dijo que en su momento fracasó y debería dar un paso atrás “él fallo. No hizo lo que todo el país esperaba: estar a la altura de las circunstancias y llegar al cargo, y no hizo eso. Así que ha tenido su oportunidad. Evidentemente no tiene las cualidades necesarias para unir al partido, que es el primer paso en el camino de regreso, y debe hacerse a un lado”.

