Fuerte tormenta de nieve en el estadio de los Buffalo Bills obliga a mover juego contra Cleveland al Ford Field de Detroit

Una descomunal tormenta de nieve en los alrededores de la ciudad de Nueva York hizo que los Buffalo Bills tomaran rumbo a Detroit para disputar el encuentro de la jornada de este domingo ante los Cleveland Browns.

A pesar de que en el fútbol americano no se acostumbra a detener los encuentros por estas causas, esta vez lo ameritó ya que el Highmark Stadium quedó fuera de condiciones.

La NFL no suele suspender encuentros por estos fenómenos naturales a exepción de que sean tormentas eléctricas, pero en esta ocasión la tormenta hizo una mala jugada con cantidades de nieve que rondaban en un metro dentro del recinto.

Ante esta realidad, la liga consideró un riesgo innecesario para jugadores y aficionados que el juego se realizará en el Highmark Stadium.

De igual manera, según informó la agencia EFE, se espera que el fenómeno provocará impactos de importantes a ambos extremos de la región, según el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA, por lo que se desaconseja viajar y conducir en las condiciones previstas.

El alcance de la tormenta de nieve

La tormenta de nieve ha tenido un impacto importante en la localidad que se han reportado calefacciones dañadas, tuberías congeladas y constantes fallas en el servicio eléctrico. Todo esto sin contar varios accidentes de trpansito que se dieron en la zona de Buffalo en New York a causa de este fenómeno natural.

Aunque parezca mentira y a pesar del fuerte impacto de la tormenta de nieve, algunos fanáticos de los Bills se han quejado por la decisión de la NFL de mudar el juego a Detroit y han lanzado innumerables críticas a través de las redes sociales. Bills mafia helped send their team off by shoveling snow around Buffalo 👏 pic.twitter.com/nDdXshkwrU— NFL (@NFL) November 19, 2022

En el plano deportivo cabe destacar que los Buffalo Bills siguen siendo uno de los equipos favoritos a llevarse el campeonato, sin embargo tienen una mala racha de dos derrotas consecutivas, lo que deja su registro en seis triunfos y tres derrotas.

