Moisés Caicedo y el orgullo de vestir la camiseta de Ecuador en la inauguración: “Las lágrimas se me van a salir al escuchar el himno nacional”

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo describió la emoción que sentirá mañana cuando salte al césped del estadio Al Bryt de Qatar para el partido inaugural del Mundial de 2022 y reconoció que cuando cante el himno de su país se le saltarán las lágrimas.

“¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir”, comentó el jugador del Brighton.

🔥 #MoisésCaicedo



Estoy muy emocionado por disputar el partido inaugural de esta Copa Mundial.



Sabemos que Catar es una Selección fuerte. Será un partido duro y ambos lucharemos hasta el final



Cuando cante el himno de mi país, hasta las lagrimas se me van a salir.

El centrocampista consideró que estar en el Mundial es “el fruto de mucho trabajo” y quiso acordarse de la afición que siempre les apoya.

Estilete de una selección joven, símbolo de la renovación que ha impuesto el técnico, Gustavo Alfaro, Caicedo afirmó que afrontan el partido inaugural “sin presión” y con un máximo de concentración.

“El ‘profe’ nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos dice el ‘profe’, como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido”, dijo.

Todo está listo para que se escuche el silbatazo inicial del Mundial Qatar 2022 y el juego inaugural será entre la Selección de Ecuador y los anfitriones. En este sentido ya se conocen los colores que estarán llevando los equipos en el inicio del magno evento futbolístico y en el que tanto Ecuador como Qatar tienen la responsabilidad de abrir el telón.

La Selección Ecuatoriana irá toda de amarillo, desde su camiseta, hasta sus shorts y medias. Un hecho inédito para los dirigidos por Gustavo Alfaro quienes no se han vestido con estas tonalidades en ninguno de los tres mundiales en los que participó hasta los momentos. Anteriormente Ecuador ha jugado con la camiseta amarilla, el short azul y las medias de color rojo.

En cuanto a los colores del portero, cabe destacar que entrará jugando bajo la tonalidad anaranjada por la Selección de Ecuador.

Por parte de Qatar, el seleccionado anfitrión irá vestido como es de costumbre con su indumentaria local, en este caso un uniforme color vinotinto con detalles blancos.

