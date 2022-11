Republicanos defienden a Trump y critican a Garland por asignar un fiscal especial

El fiscal general Merrick Garland dio una conferencia de prensa en donde anunció el nombramiento de Jack Smith, un fiscal especial para las investigaciones en contra de Donald Trump. El expresidente de inmediato atacó esta acción, así como los republicanos que le han sido fiel no dudaron en expresar su rechazo ante la asignación del abogado especial.

“Estoy aquí para anunciar un fiscal especial en relación con dos investigaciones que están en marcha y han recibido notable atención pública”, dijo Garland en conferencia.

“La primera es una investigación sobre alguna persona o entidad que ilegalmente interfirió con la transferencia del poder después de las elecciones del 2020 o la certificación de los votos en el Colegio Electoral el 6 de enero de 2021″.

“La segunda es la investigación en marcha que tiene que ver con información confidencial y la posible obstrucción de esa investigación presentada en el distrito sur de la Florida”, anexó y confirmando que el abogado Jack Smith se convertiría en el fiscal especial.

De inmediato el expresidente Trump recurrió a Fox News Digital para demostrar su rechazo y molestia ante la decisión del fiscal general Garland, pidiendo a los republicanos que “luchen” contra esas investigaciones.

“He estado pasando por esto durante seis años, durante seis años he estado pasando por esto y no voy a pasar por eso nunca más. Y espero que los republicanos tengan el coraje de luchar contra esto”, amenazó Donald Trump.

Los fieles seguidores del exmandatario se hicieron presentes para repudiar al fiscal especial. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani comentó que Trump es tratado “peor que un terrorista”, sus declaraciones fueron hechas en Newsmax.

La representante Marjorie Taylor Greene respondió rápidamente: “Los republicanos deberán negarse a asignar fondos al asesor especial de Merrick Garland y desfinanciar cualquier parte del Departamento de Justicia que actúe en nombre del partido demócrata como un brazo de campaña financiado por los contribuyentes para el candidato presidencial demócrata de 2024″.

El senador de Texas, Ted Cruz también mostró su molestia: “Biden se convierte en una república bananera y arma al Departamento de Justicia para forzar acusaciones contra su oponente Donald Trump”, escribió a través de Twitter.

Andy Biggs, representante de Arizona también se unió a este rechazo al expresar: “El Departamento de Justicia corrupto nombra un abogado especial para investigar al presidente Trump la misma semana en que anuncia una candidatura para 2024. ¿Ha habido alguna vez un Departamento de Justicia más politizado y armado en la historia de Estados Unidos?”.

Claudia Tenney de Nueva York recurrió a sus redes para escribir: “La designación de un fiscal especial para investigar al presidente Trump seguirá politizando al Departamento de Justicia, alejando aún más su enfoque de la amenaza real al estado de derecho: el papel del presidente Joe Biden en el caso de Hunter”.

Kari Lake que perdió su carrera para gobernadora en Arizona y que no acepta estos resultados, viajó a Mar-a-Lago para apoyar al expresidente ante esta situación.

El senador de Florida, Rick Scott: “Trump anuncia su candidatura y el Departamento de Justicia de

JoeBiden nombra un fiscal especial… Esta es la caza de brujas más clara que jamás hayamos visto“.