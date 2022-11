Cinco de los seis integrantes del grupo RBD se reúnen, causando furor en las redes sociales

Una grata sorpresa para todos los fans del grupo RBD se dio la noche del domingo 20, ya que cinco de sus integrantes –Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann– se reunieron en una cena, compartiendo posteriormente fotos en sus redes sociales y generando rumores acerca de una posible gira.

Los chicos lucieron muy felices en una foto publicada en Instagram que terminó con los rumores acerca de que no se llevaban bien (luego de que el mes pasado Dulce María y Alfonso Herrera no pudieron asistir a la boda de Perroni con Andrés Tovar debido a otros compromisos). En otras imágenes los integrantes del popular grupo aparecen abrazados y acompañados de Tovar, Manuel Velasco -esposo de Anahí- y Paco Álvarez -esposo de Dulce.

Durante años los fans de RBD han pedido una reunión de sus ídolos para una gira, pero lo único que ha podido organizarse fue el show “Ser o parecer: The global virtual union”, estrenado por streaming en 2020 y en el que estuvieron Anahí, Maite, Christian y Christopher. Poncho Herrera no estuvo presente en la reunión, pero sí escribió un mensaje como comentario a una de las fotografías: “¡Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos”. View this post on Instagram A post shared by RBD (@rbd_musica)

