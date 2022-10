Dulce María y Alfonso Herrera mandan mensaje a Maite Perroni tras ser los grandes ausentes en su boda

Maite Perroni se casó con el productor Andrés Tovar el pasado fin de semana, donde estuvieron rodeados por familiares y sus amigos más cercanos, entre ellos los integrantes de RBD; sin embargo los grandes ausentes fueron Dulce María y Alfonso Herrera quienes poco después utilizaron sus respectivas redes sociales para enviar un mensaje a su excompañera.

En medio de una lujosa boda que se realizó en Valle de Bravo, Estado de México, y que tuvo una duración de tres días, la actriz y cantante Maite Perroni dio el “sí, acepto”, pero dos de los grandes ausentes a la celebración fueron sus colegas Dulce María y Alfonso Herrera, quienes se perdieron del reencuentro de los RBD, en donde estuvieron Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, acompañando a la novia en este día tan especial.

Como era de esperarse, la ausencia de estos dos elementos volvió a despertar las especulaciones sobre una supuesta enemistad, pues recordemos que ellos tampoco estuvieron en el concierto que ofreció la famosa banda de pop en diciembre de 2020.

En medio de los rumores, Dulce María utilizó las historias de su perfil oficial de Instagram para compartir un mensaje de felicitación para los esposos, con el que se sumó a los buenos deseos y halagos.

“¡Felicidades Maite Perroni y Andrés Tovar, deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones! ¡Y que sigas cumpliendo tus sueños! Te ves hermosa“, escribió junto a la fotografía posteada por la actriz en la que posó por primera vez como esposa de Andrés Tovar.

Mientras tanto, Alfonso Herrera hizo lo propio a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió la publicación de Maite junto al mensaje: “Enhorabuena Mai“.

Pero quien también se pronunció respecto a la falta que hicieron Dulce María y Poncho Herrera fue Anahí, quien junto a una fotografía del emotivo reencuentro mencionó a sus compañeros, señalando que faltaban dos integrantes para estar todos nuevamente reunidos.

“¡¡¡Que nostalgia!!! Los amo hermanos de alma. ¡Que regalote al corazón abrazarnos fuertísimo! ¡Nos faltan dos!“, sentenció la actriz.

Alfonso Herrera es el único que hasta ahora ha respondido: “¡Guap@s tod@s, fuerte abrazo!“, despertando la euforia de miles de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

