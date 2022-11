México vs Polonia: Los antecedentes y un mal recuerdo para el Tri

Tan solo cuatro veces se han enfrentado las selecciones de fútbol de México y Polonia hasta que se de la quinta este martes en el Estadio 974 de Doha, en el estreno de ambas en Qatar 2022, y estos precedentes están igualados con una victoria para cada una y dos empates; aunque el único duelo en un Mundial se lo llevaron los polacos.

Fue, precisamente, la primera vez que se vieron las caras, en el Mundial de Argentina 1978 en el que el Tri quedó eliminado a las primeras de cambio, con cero puntos por los cinco con los que Polonia pasó como primera.

"Mexico va a complicar el juego pero el primer juego (de la fase de grupos) será el más importante, después el equipo se sentirá más confiado y seguro, más adaptado a esto."



Además, fue la única victoria del conjunto europeo en dicha fase. 3-1 frente al equipo de José Antonio Roca. 34 años más tarde, los del ‘Tata’ Martino tendrán la oportunidad de resarcirse de aquel encuentro.

Los dos siguientes precedentes, en amistosos disputados en 2005 y 2011 acabaron de la misma manera (1-1). Y no fue hasta el 13 de noviembre de 2017 cuando México equilibró el emparejamiento.

Un gol de Raúl Jiménez en el minuto 13 durante el amistoso disputado en Gdansk fue el único tanto de un encuentro en el que no jugó la que será la gran amenaza de Polonia este martes: Robert Lewandowski.

Sí vio puerta el del Wolves, quien criticada su presencia en la lista al haber disputado solo cuatro encuentros esta temporada por diferentes lesiones, podría ser titular contra Polonia al estar “al 100%, según desveló su compatriota ‘Memo’ Ochoa en la rueda de prensa de la previa del encuentro.

El cuadro azteca saldría con Guillermo ‘Memo’ Ochoa al arco; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo como los defensores; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez como los tres mediocampistas; Alexis Vega, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Henry Martín los encargados de buscar los goles ante Polonia.

El Tri azteca debutará en la justa mundialista el próximo martes 22 de noviembre a las 11 am ET / 8 am PT en el Estadio 974, en Doha, Qatar. Además, ten en cuenta que podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

