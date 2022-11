Mundial Qatar 2022: posible alineación de la Selección de México en su debut ante Polonia y como ver el partido en Estados Unidos

El Mundial Qatar 2022 comenzó con sus andanzas, razón por la cual pudimos ver como Ecuador tuvo su buen rendimiento ante el país anfitrión. Sin embargo, esto no es todo los que nos trae esta nueva edición de la Copa del Mundo, pues la Selección de México también dirá presente en la competencia más importante a nivel de selecciones.

Es por este motivo que Gerardo ‘Tata’ Martino está terminando de pulir sus piezas para lo que será su debut ante la Selección de Polonia, algo que nos dará a dos elementos aztecas en su quinta competencia máxima a nivel internacional.

Ahora bien, para dicho cotejo, según la información dada a conocer por el reportero de TUDN Gibran Araige, ‘Tata’ Martino ya tendría a su delantero estrella para dicho partido, siendo el ariete del Club América Henry Martín quien le ganaría el puesto a Rogelio Funes Mori, atacante de Rayados de Monterrey.

Aunado a esto, otra de las piezas que ya tendría seleccionadas el exentrenador del FC Barcelona y Atlanta United sería en el mediocampo, en donde originalmente se quedaría con uno entre Edson Álvarez-del Ajax- y Héctor Herrera – Houston Dynamo de la MLS-.

Sin embargo, la información dada a conocer es que ‘Tata’ usaría a los dos mediocampistas mientras que dejaría fuera a Carlos ‘Charly’ Rodríguez. Junto a Álvarez y Herrera Luis Chávez será el otro mediocampista para una línea de tres en el área medular.

Alineación probable de México ante Polonia

Ahora bien, con todo esto en mente, y según lo explicado por el reportero, el cuadro azteca saldría con Guillermo ‘Memo’ Ochoa al arco; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo como los defensores; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez como los tres mediocampistas; Alexis Vega, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Henry Martín los encargados de buscar los goles ante Polonia.

Cómo ver el partido de México ante Polonia Mundial Qatar 2022

El Tri azteca debutará en la justa mundialista el próximo martes 22 de noviembre a las 11 am ET / 8 am PT en el Estadio 974, en Doha, Qatar. Además, ten en cuenta que podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

👀 Solo queremos decirles que…



🇲🇽 YAAA FALTAAAAAN 2 DÍAAAAAAS PAARAAA NUESTRO DEBUUUT EN #Qatar2022 😱😱😱#MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/EncnCV0MvZ— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 20, 2022

También te puede interesar

–Miguel ‘Piojo’ Herrera se olvida de Tigres UANL y asegura estar listo para tomar un puesto en la Selección de México

–Mundial Qatar 2022: todo lo que tienes que saber de la Selección de México antes del inicio de la Copa del Mundo

–Alexis Vega anota, pero no evita la derrota de la Selección de México ante Suecia en el último juego antes del Mundial Qatar 2022