Miguel ‘Piojo’ Herrera se olvida de Tigres UANL y asegura estar listo para tomar un puesto en la Selección de México

Miguel ‘Piojo’ Herrera fue echado de Tigres UANL, algo que le dejará mucho tiempo libre después del Mundial Qatar 2022, lugar en donde el entrenador se encuentra en estos momentos motivado a que está como comentarista para la cadena estadounidense Telemundo.

Sin embargo, el mismo mexicano explicó su situación de forma profesional, pues al finalizar el evento deportivo más esperado del año el mismo deberá buscar un equipo para entrenar, algo que podría estar cocinándose ya, pues dejó entrever que no cerraría la puerta para llegar a la Selección de México.

¿Podría ser el relevo del Miguel ‘Piojo’ Herrera de ‘Tata’ Martino en la Selección de México?

Tras esta pregunta, el exentrenador de Tigres UANL fue directo y explicó que le encantaría dirigir al combinado nacional, en lo que será el Mundial en casa, pues recordemos que en el 2026 se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

“Me encantaría que a esta selección le fuera muy bien. Hay una gran técnico que ha hecho muchas cosas en muchos lados, su éxito sería el de todos nosotros. Terminando el Mundial veremos qué decide la Federación”, expresó Herrera.

“Por ahí se ha escuchado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre esta ahí y me hablan… estoy listo y me encantaría dirigir en un Mundial donde ser local, sin duda alguna”, agregó el mismo entrenador azteca.

Con esto, podemos ver como es que el mismo entrenador buscaría regresar a la Selección de México, esa que jugará ante Polonia dentro de poco y que espera sacar el primer resultado positivo para el pueblo azteca.

También te puede interesar

–Mundial Qatar 2022: cinco datos que dejó la victoria de la Selección de Ecuador ante el anfitrión

–Enner Valencia, de fingir una lesión para escapar de la policía en Chile a anotar dos goles con la Selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022 [VIDEO]

–Mundial Qatar 2022: todo lo que tienes que saber de la Selección de México antes del inicio de la Copa del Mundo

–Destino Europa: Jugador de la Liga MX en la Selección de México en el Mundial Qatar 2022 está en el radar de un equipo en España