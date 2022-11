Mundial Qatar 2022: todo lo que tienes que saber de la Selección de México antes del inicio de la Copa del Mundo

La Selección de México ya dice presente en Qatar, lugar donde se vivirá el nuevo Mundial en este 2022. Sin embargo, antes del arranque de la competencia, tendremos que echar un largo vistazo a toda la información que debemos saber antes del primer partido del equipo.

Con sobrenombres como “El Tricolor” o “El Tri”, el conjunto nacional de México es dirigido por el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, quien tiene pasado en el FC Barcelona y más. Además, el conjunto posee como capitán a Guillermo ‘Memo’ Ochoa, arquero que sumará su quinto mundial en el combinado verde y que es pieza inamovible en el Club América.

De forma conjunta, otro punto que debemos tener en cuenta es que Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero del LA Galaxy de la Major League Soccer es el goleador histórico de la Selección con 52 tantos. Sin embargo, aunque tiene este gran honor, no fue llamado por ‘Tata’ Martino.

Otro detalle a tener en cuenta es que México posee a Andrés Guardado y a Claudio Suárez como los elementos con más participaciones con la playera azteca, 177 cada uno, pero que podrá ser superado por el principito al estar presente en la Selección en lo que será su quinto llamado al Mundial organizado por la FIFA.

En el Ranking de la FIFA, México posee el puesto número 13, y a nivel de historia, ha participado en 16 Copas del Mundo, llegando a los Cuartos de Final en 1970 y 1986, siendo así el mejor registro obtenido por El Tri a lo largo de su historia.

Aunado a esto, si de historia hablamos, podemos ver como es que la victoria más abultada fue cosechada ante San Vicente y Las Granadas (11-0) en CDMX 1992, mientras que la peor derrota fue encajada ante Inglaterra (8-0) en Londres en 1961.

Grupo y Fechas de la Selección de México en Qatar 2022

México jugará ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el Grupo C de la Copa del Mundo, sus encuentros se darán de la siguiente manera:

México vs. Polonia

Martes 22 de noviembre a las 11 am ET / 8 am PT en el Estadio 974, en Doha, Qatar.

Argentina vs. México

El segundo juego se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am PT en el Estadio Icónico de Lusail, en Lusail, Qatar.

México vs. Arabia Saudita

Se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am ET en el Estadio Icónico de Lusail, en Lusail, Qatar.

Este y todos los partidos se podrán ver en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App, siendo así el lugar donde podremos ver a los 26 guerreros que buscarán traer la gloria a México.

También te puede interesar

–¿Por qué el Tata Martino dejó fuera a Santiago Giménez del Mundial Qatar 2022? El goleador mexicano suma increíbles números

–“Es nuestro rival a vencer”: Polonia advierte a la Selección de México de cara al Mundial Qatar 2022

–Robert Lewandowski habló de México: el goleador polaco ofreció sus impresiones de El Tri