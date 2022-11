Mundial Qatar 2022: cinco datos que dejó la victoria de la Selección de Ecuador ante el anfitrión

El Mundial Qatar 2022 inició con su fiesta, pues en la tarde del domingo vimos como es que la Selección de Ecuador venció 2-0 a su similar de Qatar, lo que dejó una gran cantidad de datos importantes para el conjunto visitante, ese que fue comandado por Enner Valencia y su doblete.

De hecho, el delantero fue uno de los que más datos positivos recolectó durante su tiempo de juego con El Tri de Ecuador, pues según la información dada por MisterChip en redes sociales se convirtió en el jugador más veterano en anotar el primer tanto de un Mundial.

“Enner Valencia (33 años y 16 días) se convierte en el jugador más veterano en anotar el PRIMER gol de una edición de la Copa del Mundo, supera a Alessandro Altobelli (30 años y 184 días) que marcó en la edición de 1986 frente a Bulgaria”, dijo el periodista español en redes.

#OJOALDATO – Enner Valencia (33 años y 16 días) se convierte en el jugador más veterano en anotar el PRIMER gol de una edición de la Copa del Mundo, supera a Alessandro Altobelli 🇮🇹 (30 años y 184 días) que marcó en la edición de 1986 frente a Bulgaria. #Qatar2022 #FIFAWorldCup— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022

Con estos dos goles, el elemento se encargó de comandar la victoria de su equipo, esa victoria que se convirtió en la primera de un equipo no encargado de la organización, es decir, el ‘invitado’ durante el primer juego de la competencia. ‼️ 🇪🇨 H I S T Ó R I C O 🇪🇨 ‼️



Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de de la Copa del Mundo la selección anfitriona pierde su primer partido en el torneo (llevaban 16 victorias y 6 empates hasta hoy).



ENHORABUENA ECUADOR!!!



ENHORABUENA @LaTri!!!#RecordHistórico#PrimeroLaTri pic.twitter.com/PjMLdelNOz— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022

Aunado a esto, Ecuador se convirtió en la tercera selección sudamericana en ganar el partido inaugural de una Copa del Mundo, tras Brasil (1950, 1998 y 2014) y Chile (1962). Todo esto nuevamente según lo explicado por MrChip. #OJOALDATO – Ecuador 🇪🇨 es la TERCERA selección sudamericana en ganar el partido inaugural de una Copa del Mundo, tras Brasil 🇧🇷 (1950, 1998 y 2014) y Chile 🇨🇱 (1962).#Qatar2022 #FIFAWorldCup— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022

No obstante, aunque todo esto ya es muy sorprendente para Ecuador, las notas positivas siguen para el conjunto sudamericano pues Enner Valencia se convirtió en el cuarto jugador en anotar cinco tantos seguidos en un Mundial para una Selección, algo que también ha hecho Cristiano Ronaldo con Portugal, Alessandro Altobelli con Italia y Peter McParland con Inglaterra. MARCARON 5+ GOLES CONSECUTIVOS DE UNA SELECCIÓN EN LA COPA DEL MUNDO



[6] Eusébio 🇵🇹

[6] Oleg Salenko 🇷🇺

[6] Paolo Rossi 🇮🇹

[5] Peter McParland 🇬🇧

[5] Alessandro Altobelli 🇮🇹

[5] Cristiano Ronaldo 🇵🇹

[5] @EnnerValencia14 🇪🇨 pic.twitter.com/jjSmkbHjal— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022

Para finalizar, la Selección de Ecuador se encargó de defender muy bien durante sus 90 minutos, pues aunque Qatar generó jugadas de peligro, no pudo disparar al arco ecuatoriano, lo que significó que el cuadro local no realizara ni un solo remate a puerta en un partido inaugural de la Copa del Mundo. Algo que se vio en Alemania ante Polonia en 1978 y Arabia Saudí contra Rusia en 2018. Selecciones que no realizaron ni un solo remate a puerta en un partido inaugural de la Copa del Mundo (1966-2022):



Alemania: contra Polonia en 1978.

Arabia Saudí: contra Rusia en 2018.

CATAR: contra Ecuador en 2022.#Qatar2022 #FIFAWorldCup— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022

También te puede interesar

–Aficionado ecuatoriano desató polémica y molestia en Qatar por hacer un gesto de “amaño” tras gol anulado

–Enner Valencia, de fingir una lesión para escapar de la policía en Chile a anotar dos goles con la Selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022 [VIDEO]

–Mundial Qatar 2022: todo lo que tienes que saber de la Selección de México antes del inicio de la Copa del Mundo