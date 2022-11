En ajustados jeans y top blanco Carmen Villalobos se deja ver caminando por las calles de Tepoztlán

Carmen Villalobos ha causado sensación en Instagram por unas fotos que compartió en las que aparece paseando por Tepoztlán, usando unos ajustados jeans y un top blanco que dejó al descubierto su marcado abdomen. Junto a las imágenes ella escribió el mensaje: “Si algo no te gusta, cámbialo! Si algo te da miedo, supéralo ! Y si algo te enamora … ÁMALO 😍!”

Hace algunos días la bella actriz colombiana acudió a un evento organizado por NBC Universal en el que se anunciaron los próximos estrenos de esa cadena, y lució espectacular en la alfombra roja usando un vestido negro con abertura en una pierna y gruesas tiras que funcionaron como sostén. El outfit causó sensación entre sus fans.

En sus historias de esa red social Carmen publicó un video que la muestra a punto de salir, usando ceñidos jeans y un top negro con anillos al centro. Ella está a punto de regresar a su faceta como conductora en la segunda temporada del programa “Escuela imparables”, que se estrenará en diciembre por el canal E! View this post on Instagram A post shared by Carmen Villalobos Fan Club NY✅ (@carmen_mi_angel)

