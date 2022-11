La serie documental de Netflix sobre Meghan Markle y el príncipe Harry ya tiene fecha de estreno

El sitio Page Six ha dado a conocer que el 8 de diciembre se estrenará en Netflix la esperada serie documental sobre el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle. El proyecto aún no cuenta con un título, pero fue dirigido por Liz Garbus, luego de que la pareja no estuviera de acuerdo con el trabajo del realizador Garrett Bradley.

En los próximos días se revelará el nombre de la serie, que comenzó a grabarse desde 2021 y que forma parte del contrato que los duques de Sussex firmaron con la cadena de streaming para la producción de varios programas. Este proyecto se centrará en la historia de amor entre Meghan y Harry, así como su viaje a Estados Unidos, el nacimiento de sus hijos Archie y Lilibet y su opinión sobre los royals.

El príncipe Harry tiene listo otro proyecto: su libro de memorias “Spare”, que saldrá a la venta el 10 de enero de 2023 y que lo mantendrá muy presente en los medios por sus esperadas declaraciones, tanto de su familia como de esta nueva etapa de su vida en Estados Unidos.

