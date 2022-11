Marlene Favela posó con poca ropa mientras compartía su secreto para una cinturita ‘de avispa’

Tremendo revuelo causó la actriz Marlene Favela luego de publicar una inesperada fotografía en la que no solo reveló el truco detrás de su cinturita de impacto, también regaló un taco de ojo a sus fans al dejarse ver con poca ropa. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de melodramas como “La Desalmada” y “Por amar sin ley” compartió un breve clip en el que se le ve posando desde su hogar enfundada en una de sus más recientes adquisiciones.

Se trató de una ajustadísima faja color nude que delineó su silueta de reloj de arena: “Como saben soy una amante de las fajas porque creo que moldean tu figura de manera espectacular”, se le escucha decir a la famosa.

No pasó mucho tiempo antes de que la publicación recaudara miles de likes y comentarios en los que sus fanáticos le dejaron saber que con o sin faja, luce despampanante.

“Ya tienes la figura…la faja no la necesitas, de pronto yo sí”, “Ella no necesita faja. Sin faja es perfecta”, “Si la que la modela tiene un cuerpazo no cuenta” y “Wow que hermosa, bueno y la faja yo quiero una please”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación.

