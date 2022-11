Mueren 38 personas por incendio en fábrica de China

Al menos 38 personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el incendio de una fábrica en el centro de China, indicaron medios estatales el martes (22.11.2022) citando a las autoridades locales.

El fuego afectó “una planta en la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan en el centro de China, el lunes por la tarde”, señaló la agencia oficial de noticias Xinhua. Este medio no ofreció más detalles.

Los accidentes industriales son habituales en China, a menudo causados por un escaso cumplimiento de la normativa de seguridad.

A total of 36 people died, two were injured and two are missing after a plant in #Anyang, central China's #Henan Province, caught fire on Monday afternoon, a reporter from China Media Group said on Tuesday.

The fire occurred at 4:22 p.m. and was brought under control at 8 p.m. pic.twitter.com/L3QbbCtsfI

