Sergio ‘Kun’ Agüero criticó a la selección de Argentina por impedir visita a la concentración en Qatar 2022 y no regalarle entradas

Horas antes del estrepitoso debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el exjugador Sergio ‘Kun’ Agüero se fue lanza en ristre contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por no poder gestionar una credencial que lo habilitara para visitar la concentración y dejarle algunas entradas de cortesía para los partidos del certamen ecuménico.

Por medio de una transmisión en la plataforma de streaming Twitch, Agüero se juntó con el famoso influencer de TikTok, Jero Freixas y su pareja, Josefina De Cabo, para explicar la situación.

“No pude ver a la selección todavía. Pero bueno… Vamos a ver. Está todo medio raro. Hace como tres o cuatro días que pedí la credencial para tener acceso a la concentración y todavía no me la dieron, cuando veo que otra gente se baja del avión y enseguida se la entregan”, inició.

La crítica del ‘Kun’ siguió y no ocultó su molestia con la AFA. “Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo… la AFA. Eso me da bronca. Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Quizá hay gente a la que no le gusta que le diga las cosas malas. Y si no quieren que vaya a la concentración, no hay problema, pero que me lo digan en la cara”.

Kun Aguero: "Si no quieren que vaya (a la concentración de la Seleccion) que me lo digan en la cara". pic.twitter.com/F1FFDxMfWT — Pablo Gravellone (@gravep) November 21, 2022

Agüero también aclaró que su presencia en Qatar 2022 fue costeada en su totalidad por él mismo. “Las entradas las pagué, cuando a otros se las dan gratis. No quiero favores de nadie, siempre lo dije. Pago todo lo que tenga que pagar”.

Incluso el exfutbolista confesó que recibió una invitación de la selección de España para visitar la concentración, pero la rechazó. “Mirá si voy a España y todavía no fui a ver a mis compañeros. No, gracias por invitarme”.

Las declaraciones de Agüero se dieron unas horas antes del debut de Argentina en el Mundial de Qatar. La selección albiceleste inició ganando, pero terminaría perdiendo históricamente ante su similar de Arabia Saudita por marcador de 1-2.

