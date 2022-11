A 7 años de que abuela envió por error a un extraño invitación para cena de Acción de Gracias, ambos siguen celebrando juntos

En 2016, Wanda Dench envió accidentalmente un mensaje de texto a Jamal Hinton, diciéndole a la entonces joven de 17 años que la cena de Acción de Gracias sería en su casa el 24 de noviembre a las 3 pm y desde ese momento, su historia cambió.

Se trata de una conmovedora historia de una mujer de edad avanzada en Arizona que envió un mensaje de texto por error a un adolescente, reuniendo a los dos extraños para las vacaciones llenas de comida y que ha continuado por séptimo año.

Como muestra, Jamal Hinton compartió una foto junto a Wanda Dench afuera del restaurante The Cheesecake Factory, revelando que los dos continúan con su tradición viral.

Aquel jueves, ella envió accidentalmente un mensaje de texto a Hinton y el adolescente preguntó quién le envió el mensaje, Dench respondió: “Tu abuela, ” con un emoji de anciana.

Hinton respondió pidiendo una foto para demostrar que el número realmente pertenecía a su abuela. Después de que ella le envía una selfie en el trabajo, él responde con una foto de su rostro y un mensaje de texto que dice que ella no es su abuela.

“¿Todavía puedo conseguir un plato?” preguntó Hinton.

“Por supuesto que puede. Eso es lo que hacen las abuelas… alimentar a todos”, respondió con un emoji de pastel.

Después de que Hinton compartiera la interacción en las redes sociales, su publicación se volvió viral y cientos de miles de personas han seguido la historia de la pareja desde su primera comida de Acción de Gracias juntos en Mesa, Arizona, hace seis años.

Incluso en medio de la pandemia en 2020, los dos descubrieron una forma reducida de reunirse. Sin embargo, ese año fue diferente ya que el esposo de Dench, Lonnie, murió a principios de esa primavera debido a complicaciones de Covid-19.

Dench ha dicho que siente que “el destino intervino” cuando envió ese mensaje de texto accidental hace años.

“Jamal me enseñó que la edad no hace absolutamente ninguna diferencia. Amo a todos mis nietos e hijos, pero todos somos de diferentes generaciones y todos recordamos cosas diferentes”, dijo.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que no tiene que haber una brecha generacional para tener amistades. Así que ahora miro a muchos jóvenes bajo una luz diferente a la que solía ver y me propongo hablar y conocerlos”, continuó.

“Él ha cambiado mucho mi vida, lo sé”.

