Belinda se convirtió en “mamá” de su pequeño Glen y así lo presumió ¡Conócelo!

Belinda se encuentra muy contenta debido a que su familia se hizo más grande. En este caso, se acaba de estrenar como “madre” pero de un tierno gatito al que llamó Glen. Aunque no mencionó si lo adoptó, se lo regalaron, se lo encontró o lo compró ojalá y no.

Aclaró que es la primera vez que tiene un felino como animalito de compañía, por lo que desconoce mucho sobre su mundo y hasta les pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales.

Fue justo en su cuenta de Instagram que la cantante lo presumió a través de una serie de fotografías en las que también le dio la bienvenida a su núcleo. Llamó la atención que ella tenía puesto un mameluco de Igor, el tierno burrito de Winnie Pooh.

Eso sí, con los ojos bien maquillados, el cabello muy bien peinado y las uñas con un amarillo que no pasó desapercibido.

El pequeño Glen recibió todo el cariño de Belinda, aunque también se pudo notar que tenía una carita de fastidio hecho por el cual la también actriz preguntó sobre su especie, que destaca por ser más independiente que un perro.

En este caso, ella recordó que siempre había sido de tener canes en casa por lo que no sabría cómo tratar a su “hijo”.

“Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para el, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que los gatos son más independientes y eso me da mas ansiedad. ¿Cuéntenme tienen gatitos?”

BELINDA