Cultura de la dieta: cómo protegerte ante el retorno de la tendencia hacia la delgadez extrema

La cultura de la dieta ha sido descrita como sistema de creencias que pone a los cuerpos delgados por encima de cualquier otro tipo de cuerpo.

Hoy más que nunca, con la proliferación de contenido en las redes sociales, debemos prestar atención a este concepto que se basa en discriminar a cuerpos gordos o no normativos, o que salgan de la ‘norma’, haciéndonos creer que son cuerpos inferiores o que no sirven.

Esa cultura obsesionada con la delgadez que ayudó a definir los medios de comunicación de los años 90 y primeros años, pareciera estar de vuelta.

Debemos estar atentos para detectar cuándo la Cultura de la Dieta está afectando negativamente nuestros comportamientos y nuestras vidas generando por ejemplo trastornos alimenticios o del sueño.

Sin embargo, con tanta diversidad, debemos decir que todos los cuerpos tienen valor y ese valor no está dictado ni definido por la estética y menos una que se base en estar por debajo de tu peso.

Particularmente las celebridades y modelos son las más impactantes, de hecho, las hermanas Kardashians que siempre se han caracterizado por incrementar el tamaño de sus pechos o glúteos, cada vez parecieran ocultarlos o aplastarlos más.

Luchar con la “carga de los estándares de belleza”

Por ello el sitio Mind Body Green entrevistó al activista de la confianza corporal e influyente Alex Light, autora de You Are Not A Before Picture.

“Me encantaría que las mujeres, porque las mujeres soportan predominantemente la carga de los estándares de belleza, puedan vivir sus vidas sin preocuparse por su apariencia. Nos han enseñado que si no somos delgadas o bonitas, entonces no somos dignas”, declaró.

Light explica que la generación más joven tiene acceso a otra narrativa a la que muchos no tuvimos acceso y por esto estábamos “protegidos” de estereotipos.

Por otra parte, Alex recomienda que, ante este bombardeo digital, cuidamos nuestra salud mental, especialmente cuando la cultura de la dieta intenta regresar: “Sentirse mejor con nuestro cuerpo no proviene de cambiar nuestro cuerpo, sino de cambiar nuestra mentalidad.”

Un consejo para evitar caer en esta tendencia, que puede afectar gravemente nuestra salud, es consultar a un médico nutricionista que nos ayude a analizar nuestro perfil y recomendarnos el régimen alimenticio que más se adapte a nosotros.

Además, debemos dejar de ver la balanza y pesarnos constantemente. Algunos especialistas califican esto como “hipervigilancia” y tratar de ejercer control sobre nuestros cuerpos.

Es mejor guiarnos por indicadores más fiables como la forma en que nos sentimos, si estamos sanos, si tenemos energía, entre otros.

También puedes leer:

Modelo de OnlyFans se volvió viral luego de que su cabeza “explotara” después de una cirugía estética

Científicos recomiendan 4 tips para ayudarte a despertar de buen humor