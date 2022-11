Denuncian a Kroger, Albertsons y grandes supermercados de discriminación: uno de cuatro compradores no sabe cómo acceder a descuentos online en EE.UU.

Un grupo de organizaciones de defensa de los consumidores acusaron a grandes cadenas de supermercados como Kroger y Albertsons, y otras en Estados Unidos, de discriminación digital.

De acuerdo con las organizaciones Consumer Action, Consumer Reports, Consumer World, National Consumers League y PIRG, este tipo de tiendas dejan fuera de sus ofertas digitales, comúnmente conocidas como cupones digitales de descuento, a millones de adultos mayores y personas de bajos recursos.

Los cupones de descuentos digitales son cada vez más comunes entre las grandes tiendas de supermercados; sin embargo, debido a la falta de conexión a internet o a carencias de conocimiento técnico, millones de personas con necesidades de ayuda son excluidas de esos precios de descuento, señaló la coalición de organizaciones en un comunicado.

“Es discriminación digital y las personas más vulnerables están siendo excluidas de estos descuentos en línea en el peor momento posible dada la inflación récord”, explicó Edgar Dworsky, fundador de Consumer World.

Los precios de los alimentos se han disparado en los últimos meses debido a las alzas inflacionarias, tan solo en el reporte del septiembre pasado, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que se incrementaron un 13% en su comparativo anual.

En los últimos dos reportes inflacionarios, el más reciente de octubre, en el que la inflación se ubicó en 7.7% en su medición anual, los precios de los alimentos estuvieron en la punta de los productos que más aportaron a las alzas anuales de precios.

Frente a este escenario, las coaliciones de defensa del consumidor enviaron cartas a tiendas como Kroger y Albertsons para instarlas a encontrar alternativas para que estos grupos vulnerables puedan aprovechar los descuentos supuestamente creados para ellos.

“Los grandes supermercados deben proporcionar una alternativa fuera de línea a sus clientes desconectados digitalmente, para que puedan obtener los mismos ahorros que disfrutan los compradores conectados”, abundó Dworsky.

Crece la ola de ofertas digitales

Cada vez es más frecuente que las cadenas de supermercados en los Estados Unidos saquen sus promociones de descuentos en alimentos de primera necesidad como carne, pescado, pollo y otros productos agrícolas, únicamente a través de ofertas “solo en línea”.

Sin embargo, para que los compradores puedan aprovechar estos descuentos es necesario que cuenten con una conexión a internet o, al menos, un teléfono inteligente con el que tengan acceso a las ofertas digitales.

El problema no es menor, detalla la coalición de asociaciones pro consumidor, pues el 25% de los adultos mayores en EE.UU. no tienen acceso a internet, mientras que el 39% no cuenta con un teléfono inteligente, según datos del Pew Research Center.

Pero no solo eso, sino que datos de este mismo centro de investigación también señala que el 43% de los hogares de bajos ingresos en el país no tiene conexión de internet de banda ancha.

Y un dato más grave aún es que uno de cada cuatro compradores, incluso si tienen acceso a internet, no sabe cómo acceder a los cupones de descuento digitales, simplemente porque no tienen la capacidad técnica para usar un sitio web o la aplicación del supermercado, según una encuesta reciente de Consumer World.

Los descuentos que resultan de los cupones digitales pueden dar un buen alivio a las familias necesitadas o a los adultos mayores, pues generan ahorros significativos de $9 a $15 dólares en carne de res o en pavo, que terminan pagando porque no pueden acceder a los cupones digitales de descuento.

Las cadenas a las que se envió la carta son: Kroger, Albertsons, Stop & Shop, Star Market/Shaw’s; Ralphs, QFC, Jewel Osco, Randalls, Fred Meyer, King Soopers, Smart & Final y Safeway.

