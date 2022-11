Esposa del fiscal especial de Trump está en el ojo del huracán por haber trabajado en documental de Michelle Obama

Katy Chevigny, esposa del recién nombrado fiscal especial de Trump, se encuentra en el ojo del huracán después de que se destapó que produjo una película sobre la primera dama Michelle Obama, además de haber hecho una donación a la campaña del presidente Joe Biden en 2020.

De acuerdo con la prensa estadounidense, la esposa de Jack Smith está acreditada como productora del documental de 2020 sobre Obama, y los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que ella donó $2,000 en apoyo de la candidatura presidencial de Biden ese mismo año.

El largometraje de Michelle Obama que lleva por título ‘Becoming’ tiene como tema central la gira de promoción de la esposa de Barack en 2019 como parte de la promoción de sus memoras y la productora Big Mouth Productions fue la encargada del rodaje.

The New York Times dio a conocer que Big Mouth Productions también figura como empleador de Chevigny en los archivos de la FEC que muestran sus donaciones a la campaña de Biden y que los registros muestran que donó $1000 a Biden for President y otros $1000 al Biden Victory Fund en septiembre de 2020. Chevigny también hizo otras siete donaciones de $10 a ActBlue, una plataforma demócrata de recaudación de fondos, y al comité de acción política de MoveOn.org en 2010.

El nombre de Katy Chevigny sale a la luz después de que el fiscal general Garland nombrara a Smith como el fiscal especial para investigar dos casos que recaen sobre los hombros de Trump, su posición durante el 6 de enero y los documentos altamente clasificados hallados en su mansión de Mar-a-Lago que sacó arbitrariamente de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, para aislar al Departamento de Justicia de las acusaciones de que no es parcial en sus investigaciones ahora que el exmandatario anunció su candidatura para el 2024.

Si bien el DOJ está haciendo lo posible para que todo sea muy transparente, se ha puesto en duda la transparencia de Smith poniendo de por medio los lazos políticos de Chevigny.

