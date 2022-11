Iker Casillas eligió su portero mexicano favorito y se quedó con Guillermo Ochoa por encima de Jorge Campos

El legendario ex portero del Real Madrid y campeón del mundo con España, Iker Casillas, reveló a cual portero prefería entre Guillermo Ochoa y Jorge Campos. El también ex portero del FC Porto, aseguró que el ex guardameta de Pumas era un poco más lucido que el actual cancerbero del América y lo tildó de “palomerito”, un término muy español.

Las declaraciones las hizo en la sección Mano a Mano del programa de Werevertumorro, allí le hicieron la pregunta que involucraba a los dos históricos de la Selección Mexicana y el ex portero merengue respondió: “A Guillermo, Jorge es muy palomitero“, dijo entre risas, a lo que añadió: “Que no vea esto pues luego me mata“.

La amistad entre Iker Casillas y Jorge Campos

Entre Jorge Campos e Iker Casillas existe una gran amistad, razón por la que los comentarios del ex portero del Real Madrid fueron en tono de broma. Cabe destacar que ambos han trabajado juntos en transmisiones para TV Azteca y además Casillas ha mostrado respeto y admiración por la laboir realizada por Campos a lo largo de su historia.

Por su parte Guillermo Ochoa se ha llevado todos los reflectores con sus grandes atajadas y gracias a el México pudo sumar su primer punto en el Mundial Qatar 2022, esto luego de atajarle un penal a la máxima estrella polaca, Robert Lewandowski.

