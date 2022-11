Henry Martín alaba a Guillermo Ochoa y asegura que está hecho para momentos importantes

Luego del empate sin goles entre la Selección de México y Polonia, las miradas se las llevó sin lugar a dudas el portero Guillermo Ochoa, esto luego de detenerle un penal a la oncena polaca cobrado nada más y nada menos que por Robert Lewandowski. Entre quienes exaltaron la labor de Memo se encuentra Henry Martín compañero en el América y en la Selección de México.

Sobre la actuación del portero mexicano, Henry Martín aseguró que no es nada sorpresivo para el, y que confía en las cualidades de su compañero. “No me sorprende, creo que Memo ha hecho muy buenos Mundiales y creo se crece aún más ante rivales importantes y hoy lo demuestra. Está hecho para momentos importantes y hoy sale y da la cara por el equipo, no es casualidad“, dijo en entrevista a TUDN.

OCHOA BLOCKS LEWANDOWSKI'S PENALTY FOR MEXICO

Ahora México se encuentra esperando a la Selección Argentina contra quienes jugarán el próximo sábado en un partido que cambia por completo el panorama que estaba previsto luego de la derrota ante Arabia Saudita. Ante esta realidad el subcampeón de goleo aseguró que saldrán a buscar el partido y adelantó que vieron algunos errores argentinos que pueden aprovechar.

“Esto es lo que pasa en el futbol. Creo que teníamos como favorito a Argentina y Arabia da la sorpresa. Es futbol, creo que mostró algunas debilidades y cómo se le puede jugar. Nosotros jugamos igual un partido muy bueno ante un gran rival, falta mejorar algunas cosas, pero vamos por buen camino”, aseguró Martín.

México disputará ante Argentina un encuentro digno de una final en el Mundial Qatar 2022 y ambos equipos buscarán sumar sus primeros tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

