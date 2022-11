Los mejores memes del estreno mundialista de México contra Polonia y el paradón de Guillermo Ochoa en Qatar 2022

La Selección de México inició su participación en el Mundial de Qatar 2022 con un empate ante su similar de Polonia, que no mostró buen fútbol a pesar de ser capitaneado por el letal Robert Lewandowski. En contraste, El Tri dominó el grueso de las fases del partido y estuvo más cerca de subir el marcador.

Una acción marcó el vibrante choque y fue el paradón del arquero y capitán Guillermo Ochoa. El ‘Memo’, duramente criticado los últimos meses, le detuvo un penalti a Lewandowski cuando se cumplía el minuto 58 del encuentro.

El grito de celebración de la afición mexicana, que llenaba el Estadio 974 de Doha fue asombroso, pero más aún por redes sociales los memes y piezas gráficas inundaron los timelines.

Guillermo Ochoa es el mejor jugador de la Selección en los últimos 10 años. Fácil. pic.twitter.com/cUD1XSKWi7— Cristian Rey (@SoyCristianRey) November 22, 2022

Recreación del ATAJADÓN de Guillermo Ochoa. pic.twitter.com/10UCvmlhut— mundial paint (@ligamxpaint) November 22, 2022

OOOOCHOOOA ⚽️⚽️⚽️



Paco Memo ataja el penal y tenemos que hacerle un monumento 👊#LaVozDelFutbol #Mexico #Polonia pic.twitter.com/DC58HKBmpX— W Deportes (@deportesWRADIO) November 22, 2022

Pero los memes no solo giraron en torno a la gran actuación del Memo Ochoa, sino en general por el partidazo de México, a pesar que finalmente no se logró la victoria. Todo Mexico antes del tiro del penal de Polonia // Todo Mexico cuando Memo Ochoa paro el penal #SeleccionMexicana #QatarWorldCup2022 #VamosMexico pic.twitter.com/AwlWWZ4JeH— Manuel Cruz (@manuezoo) November 22, 2022 ¿Cómo que ésto no es México-Polonia? 🤬🤬🤬pic.twitter.com/ogBiRoX9wN— Fodboldworld (@fodboldword) November 22, 2022 soy este cada que mexico se acerca a la portería de polonia pic.twitter.com/NK1ePa83Wu— Updates mexas¡ 🇲🇽 (@updatesmexas) November 22, 2022 Con la sorpresiva e inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudí y este empate, la selección asiática se hace con el liderato del Grupo C con 3 puntos, seguido por México y Polonia empatados con una unidad. En el sótano, contra todo pronóstico, la albiceleste de Lionel Messi.

Sigue leyendo: