El Vasco Aguirre le deja un recadito al Tata Martino y pide que Guillermo Ochoa no sea el arquero de México en el Mundial Qatar 2022

Este martes 22 de noviembre la Selección de México se enfrenta a su similar de Polonia en su estreno en el Mundial Qatar 2022, la que es además su octava actuación consecutiva en el máximo torneo de fútbol.

Luego de meses de polémicas y especialmente las últimas semanas tras la divulgación de la lista de convocados del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, todo México se viste con su playera verde y apoya a su Selección, sin embargo, todavía hay críticas sueltas que resuenan mucho.

En esta oportunidad ha sido el ex seleccionador de México y destacado entrenador, Javier ‘Vasco’ Aguirre, quien dio su opinión sobre los jugadores convocados por el Tata Martino y dejó un ‘recadito’ sobre la arquería, custodiada por el capitán Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

En una discusión en un espacio televisivo de TUDN, el Vasco llamó a Martino a “no equivocarse en el cuadro inicial” contra Polonia y posteriormente se dirigió a Ricardo Peláez: “Del once inicial quitaría a uno, pero no te diré a quién”.

El plato de discusión se llenó de comentarios para que el experimentado entrenador confesara quién era el jugador que no quería de titular, pero no lo reveló… Pero Aguirre no contó que antes de irse al corte, los micrófonos seguían abierto, a lo que los televidentes escucharon cuando dice: “Al arquero, sería lo único que cambiaría”.

𝙊 𝘾 𝙃 𝙊 𝘼. 🤚🏻

Cinco letras, cinco Mundiales 🏆 convocado. 🇲🇽



¡Eres histórico, @yosoy8a! 🔥

No solo de México, también en el mundo del ⚽️. 👏🏻#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/QOif6Ymq1D— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 22, 2022

Y es que a pesar de sus años de experiencia, al Memo Ochoa le siguen cayendo duras críticas por su actuación como capitán y titular con El Tri; si bien ha tenido buenos partidos a recordar, la afición y muchos analistas recuerdan son los malos momentos.

Así como al portero de 37 años lo atacan por su actuación en la Selección Mexicana, lo hacen por su rol en las Águilas del América en la Liga MX. Esto ha sido explotado por la prensa polaca, que en las últimas horas ha reventado a Ochoa con duras opiniones: “No sabe jugar con los pies”.

Sigue leyendo: