James Cameron revela que Leonardo DiCaprio estuvo a punto de no actuar en la cinta “Titanic” por su actitud negativa

Hace 25 años se estrenó “Titanic”, una de las películas más famosas en la historia del cine. Pero su actor principal, Leonardo DiCaprio, estuvo a punto de no trabajar en el proyecto debido a su comportamiento durante las audiciones.

En entrevista para GQ el director canadiense James Cameron reveló que la actitud de DiCaprio en las pruebas -en las que debía entablar un diálogo con la actriz Kate Winslet– resultó algo soberbia: “Leo entró al set y dije: ‘Está bien, veamos cómo es tu química con Kate’. Y él dijo: ‘¿Quieres decir que debo leer?’ Y yo dije, ‘Sí’. Y él dijo: ‘Oh, yo no leo'”.

De inmediato James le tendió la mano a Leonardo diciéndole: “Bueno, gracias por venir”, pero ahí éste contestó molesto: “‘Espera, espera, espera. ¿Quieres decir que si no leo, no obtengo el papel?’ Y le dije: ‘Sí. Esta es una película que va a tomar dos años de mi vida… así que no voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting, por lo que leerás o no obtendrás el papel’. Cada onza de su ser era tan negativa, hasta que dije: ‘¡Acción!’ y de inmediato se convirtió en el personaje Jack”.

Irónicamente, en 1998 Leonardo no resultó nominado al premio Oscar como Mejor Actor, pero “Titanic” compitió en 14 categorías, ganando 11 estatuillas. James se encuentra actualmente promocionando su nueva cinta “Avatar: The way of water”, que se estrenará en Estados Unidos el 16 de diciembre.

