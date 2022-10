James Cameron critica los personajes de las películas de Marvel y DC

El director canadiense James Cameron se encuentra en plena promoción de “Avatar: The way of water”, la secuela de su exitoso filme de 2009 que llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de diciembre. En estos 13 años muchas cosas han pasado en cuanto a sagas cinematográficas, destacando las de superhéroes.

Durante una entrevista para The New York Times Cameron criticó la falta de madurez en los personajes que presentan los filmes de esos grandes estudios: “Cuando miro estas películas grandes y espectaculares, te estoy mirando a ti, Marvel y DC, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por culpa de sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos ponen en la tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la forma de hacer películas”.

Conocido por ser un perfeccionista, James realizó muchas tomas submarinas para su nueva película, haciendo que los actores aguantaran la respiración, a veces por varios minutos. Al ser cuestionado sobre la postproducción digital que se ha hecho en cintas como “Aquaman” y “The little mermaid” -próxima a estrenarse-, en las que gran parte del argumento se desarrolla aparentemente bajo el agua, sólo se limitó a decir: “No lo sé. Quizá ¿se ve bien? Tú quieres que el filme muestre que la gente está bajo el agua, por lo que se necesita que realmente estén bajo el agua”.

