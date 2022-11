Malillany Marín mueve su retaguardia al hacer un sensual baile con motivo de la Copa Mundial

Malillany Marín ha subido la temperatura en Instagram, gracias a un video en el que aparece bailando batucada y usando la camiseta de la selección mexicana de futbol. Todo fue para celebrar el inicio de la Copa Mundial, y ella escribió junto a su publicación el mensaje: “Esta fiebre del mundial ya está aquí 😍👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 usted a quién le va ? y por qué ? No olvide disfrutarlo, reír y aprovechar para verlo con familia y amigos 💕🤍 Deseando que nuestros jugadores suden esa camiseta y den lo mejor de ellos”.

La bella actriz cubana estuvo como invitada especial en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, y lució su figura en un ajustado vestido rojo. También habló de su vida amorosa, revelando que sólo una vez en su vida se ha enamorado y que fue de un hombre no relacionado con el mundo del espectáculo.

Hace algunas semanas Malillany causó sensación en las redes sociales al mostrar el singular disfraz que eligió para Halloween, consistente en un conjunto de lencería negra, guantes y un abrigo. Todo lo complementó con una máscara de conejo. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

